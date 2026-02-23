한-브라질, 67년 만에 '전략적 동반자관계'…무역협정 공감대

▲ 이재명 대통령이 23일 청와대에서 열린 한-브라질 확대정상회담에서 룰라 브라질 대통령 요청으로 책에 사인해 전달한 뒤 박수치고 있다

이재명 대통령과 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령은 오늘(23일) 청와대에서 정상회담을 갖고 양국 간의 경제협력을 강화하기로 했습니다.특히 한국과 남미공동시장(메르코수르·MERCOSUR)의 무역협정이 필요하다는 인식을 공유하고, 한반도 평화 정책의 필요성에도 공감대를 형성했습니다.이 대통령과 룰라 대통령은 오늘 회담 직후 공동언론발표에서 이 같은 내용이 담긴 양 정상 간 논의 결과를 공개했습니다.우선 양 정상은 1959년 수교 이후 그간의 꾸준한 협력을 토대로 67년 만에 양국 관계를 '전략적 동반자관계'로 격상하기로 했습니다.이에 따라 '한-브라질 4개년 행동계획'을 채택, 정치·경제·실질 협력·민간 교류 등 포괄적 분야에서 양국 관계를 이끌 로드맵으로 삼기로 했습니다.양 정상은 이어 서로의 신뢰를 토대로 한국과 메르코수르 간 무역협정 체결을 위한 돌파구를 마련하자는 데에도 뜻을 모았습니다.메르코수르는 브라질·아르헨티나·파라과이·우루과이 등이 속한 남미 최대의 경제 공동체입니다.한국은 그간 이들과 무역협정을 체결하기 위해 여러 차례 협상을 진행했으나 상품시장 개방 등 핵심 쟁점에서 진전을 이루지 못했습니다.오늘 정상회담에서 이 대통령이 양측의 협상을 조속히 재개할 필요가 있다는 점을 설명했고, 이에 룰라 대통령도 무역협정 체결이 긴요한 과제라는 데 깊이 공감했다고 양 정상은 밝혔습니다.양국은 정상회담을 계기로 중소기업·보건·농업 등을 비롯한 10개 분야에서 양해각서(MOU) 및 약정을 체결, 분야별로 실질적 협력 이행 체계를 만들기로 했습니다.이 가운데 보건 분야 규제협력 MOU와 관련해 이 대통령은 "최근 브라질에서 인기를 끄는 K-화장품이 더 많은 사랑을 받게 될 것"이라고 언급했습니다.우주·방위산업·항공 등 미래 산업 분야에서도 양국 간 협력의 지평을 넓혀 나갈 계획입니다.이 대통령은 "브라질 수송기 제조에 우리 부품기업이 참여하는 방식으로 항공 분야에서도 양국 간 공급망 협력이 진행 중"이라며 "차세대 민항기 공동개발 등 한 단계 높은 수준의 협력으로 나아갈 것"이라고 전망했습니다.이 과정에서 작년 12월 브라질 알칸타라 우주센터에서 한국 최초의 상업 우주발사체가 발사를 시도했던 일을 언급하며 "이는 양국 간 우주 협력의 중요한 자산이 됐다. 머지않은 미래에 발사에 꼭 성공할 것으로 기대한다"고 밝혔습니다.룰라 대통령도 "에너지 전환이 양국 생산 부문의 상호 보완성을 높일 기회를 열어주고 있다"고 말했습니다.아울러 "이 대통령께 브라질산 소고기 수출을 위한 위생 검역이 조속히 마무리되면 한국 소비자에게 이익이 될 수 있음을 충분히 설명했다"고 전하기도 했습니다.안보 분야와 관련해서도 이 대통령과 룰라 대통령은 글로벌 정세와 지역 현안에 대해 긴밀히 논의하기로 뜻을 모았습니다.특히 양 정상은 "한반도 평화가 동북아 평화를 넘어 전 세계 평화에 깊은 영향을 미친다는 점에 공감했다"고 전했습니다.이 대통령은 남북 간 대화 협력을 재개하고 평화공존과 공동 성장의 미래를 열어내겠다는 의지를 룰라 대통령에게 설명했다며 "양국이 한반도 평화를 넘어 세계적인 평화의 가치를 함께 수호할 것"이라고 말했습니다.문화 및 인적 교류 측면에서도 양 정상은 브라질 내 한국어 보급과 양국 유학생 교류 확대 등을 논의했습니다.아울러 양국 영화산업의 경쟁력을 토대로 영화·영상 공동제작 등 콘텐츠 분야 교류도 추진하기로 했습니다.이 대통령은 양국의 문화교류에 관해 설명하면서 "브라질 문화도 한국에 많은 영향을 미쳤다. '이파네마에서 온 소녀' 같은 보사노바 명곡은 많은 K-팝 작곡가들에게 영감을 줬다"고 브라질의 문화적 역량을 치켜세우기도 했습니다.양 정상은 오늘 정상회담을 통해 양국이 '공통의 비전과 과제'를 공유했다는 점도 강조했습니다.빈곤 퇴치와 경제발전이 동시에 가능하다는 룰라 대통령의 '포용적 성장'과, 기본사회를 토대로 경제의 역동성을 키우며 지속 가능한 성장 모델을 만들겠다는 한국 정부의 구상이 서로 맞닿아 있다는 것입니다.이에 이 대통령은 "인공지능 기술 발전의 혜택을 모두가 함께 누리는 'AI 기본사회'의 비전을 설명하고, 복지와 경제의 시너지를 창출할 정책에 대한 양국 공동 연구를 제안했다"며 향후 구체적 방안을 모색하겠다고 밝혔습니다.룰라 대통령은 양국의 정치적 도전의 역사에서 공통점을 부각했습니다.그는 "1980년대 오랜 투쟁과 저항의 과정을 거쳐 우리는 민주화를 이뤄냈고, 40여 년이 지난 지금 다시 '쿠데타 시대'라는 도전에 직면했다"며 "그러나 시험대 위에서 굳건함과 회복력을 분명히 입증했다"고 했습니다.이어 "오는 4월 스페인 바르셀로나에서 개최되는 '민주주의 수호 회의'에 이 대통령을 초청했고, 이를 계기로 민주주의 가치를 지키기 위한 협력을 강화할 것"이라고 밝혔습니다.또 가까운 시일 내에 이 대통령을 브라질로 초청해 이번 환대에 보답하길 바란다고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)