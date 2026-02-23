뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[현장영상] "정신 놓으면 안돼!" "이야기 하세요" 빙판 깨져 저수지 빠진 여성 구조한 시민들

작성 2026.02.23 16:35 조회수
PIP 닫기
지난 2일 깜깜한 저녁, 대구의 한 저수지에서 여성의 다급한 목소리가 들려왔습니다. 산 중에서 들려오는 외침에 주민 3명이 소리가 나는 곳으로 가 보니, 저수지에 빠진 여성이 살려달라고 외치고 있었는데요.

신속히 구명 튜브를 던져줬지만 얼음에 걸린 줄이 요지부동이었고, 혹시나 여성의 의식을 잃을까 주민들은 계속 말을 걸면서 곁을 지켰습니다. 다행히 구급대원들에게 구조되어 생명에 지장은 없는 상태였다는데요.

저수지에 빠진 여성을 구조하던 시민들의 다급했던 순간을 현장영상에 담았습니다.

(취재: 노대영 / 구성: 양현이 / 영상편집: 채지원 / 디자인: 양혜민 / 제작: 모닝와이드 3부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지