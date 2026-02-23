동업자 카페라테에 독성 농약 '메소밀' 넣어 독살 시도

▲ 서울동부지방검찰청

동업자에게 '농약 음료'를 먹여 살해를 시도한 남성이 구속 상태로 재판에 넘겨졌습니다.오늘(23일) 언론 취재를 종합하면 서울동부지검은 지난달 9일 살인미수와 농약관리법 위반 혐의로 A(39) 씨를 구속기소 했습니다.A 씨는 작년 11월 23일 오후 9시 송파구 석촌호수 인근 카페에서 동업자 B 씨에게 농약이 든 음료를 마시게 해 살해를 시도한 혐의를 받습니다.카페에 미리 도착해 카카오톡으로 '아이스 카페라테를 먹겠다'고 주문받은 A 씨는 셀프바에서 음료에 독성 살충제 '메소밀'(methomyl)을 몰래 넣었습니다.B 씨는 음료를 마시고 쓰러졌지만, 병원으로 응급 후송돼 혼수상태로 중환자실 치료를 받다가 3일 만에 의식을 되찾았습니다.그가 중국에서 29만 원을 주고 불법 직구한 메소밀은 '농약 콩나물밥', '농약 사이다' 등 숱한 독극물 사건에 등장한 바 있습니다.무색무취한 특성에 극소량으로도 치명적인 탓에 수많은 피해를 낳고 2012년 이후 제조·판매가 금지된 상태입니다.2022년부터 동업한 두 사람은 비트코인 투자 프로그램 등을 통해 투자금을 받아 수익을 내는 사업을 해왔습니다.하지만 A 씨가 회사 자금 8억 8천여만 원 등 11억 7천여만 원을 사적으로 투자했다가 회수하지 못하며 관계에 금에 갔습니다.지난해 초부터 비트코인 시세가 하락하며 회사가 기울고, 작년 9월 회사 자금을 모두 B 씨가 운용하기로 하자 B 씨를 없애기로 결심한 것으로 조사됐습니다.A 씨의 첫 재판은 다음 달 10일 오전 10시 20분 서울동부지법에서 열립니다.(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)