한-브라질, '전략적 동반자관계' 격상…남미와 무역협정 공감대

▲ 이재명 대통령과 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령이 23일 청와대에서 국빈 방한 공식 환영식 후 기념 촬영을 하고 있다

이재명 대통령과 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령이 양국 관계를 '전략적 동반자관계'로 격상하고, '한-브라질 4개년 행동계획'을 채택했습니다.이 대통령과 룰라 대통령은 오늘(23일), 정상회담 직후 생중계로 이뤄진 공동언론발표를 통해 양국 정상 간 논의 결과를 알렸습니다.이 대통령은 "양국 간 교역액은 꾸준히 증가해 최근 5년간 매년 100억 달러를 상회하고 있다. 우주, 바이오·제약, 문화산업 같은 미래 유망 분야로 양국의 협력이 점차 확장돼 가고 있다"면서, 이번 관계 격상 배경을 설명했습니다.또, '한-브라질 4개년 행동계획'을 정치·경제·실질 협력·민간 교류 등 포괄적 분야에서 양국 관계를 이끌 로드맵으로 삼겠다고 밝혔습니다.양국 정상은 특히 한국과 남미공동시장(메르코수르·MERCOSUR)의 무역협정이 필요하다는 인식을 공유하고, 한반도 평화 정책의 필요성에도 공감대도 형성했습니다.메르코수르는 브라질을 비롯해 아르헨티나·파라과이·우루과이 등이 속한 남미 최대의 경제 공동체입니다.우리나라는 과거에도 이들과의 무역협정 체결을 위해 여러 차례 협상을 진행했으나 별다른 진전은 이루지 못한 상태입니다.이 대통령이 오늘 회담에서 양측의 협상을 조속히 재개할 필요가 있다는 점을 설명했고, 이에 룰라 대통령도 무역협정 체결이 긴요한 과제라는 데 깊이 공감했다고 양 정상은 밝혔습니다.양국은 정상회담을 계기로 우주·방위산업·항공·중소기업·보건·농업 등을 비롯한 10개 분야에서 양해각서(MOU) 및 약정을 체결, 분야별로 실질적 협력 이행 체계를 만들기로 합의했습니다.이 대통령은 지난해 12월, 브라질 알칸타라 우주센터에서 한국 최초의 상업 우주발사체가 발사를 시도했던 일을 언급하며 "이는 양국 간 우주 협력의 중요한 자산이 됐다. 머지않은 미래에 발사에 꼭 성공할 것으로 기대한다"고 밝히기도 했습니다.이 대통령과 룰라 대통령은 글로벌 정세와 지역 현안에 대해서도 긴밀히 논의하기로 뜻을 모았습니다.양국 정상은 "한반도 평화가 동북아 평화를 넘어 전 세계 평화에 깊은 영향을 미친다는 점에 공감했다"고 밝혔습니다.이 대통령은 남북 간 대화 협력을 재개하고 평화공존과 공동 성장의 미래를 열어내겠다는 의지를 룰라 대통령에게 설명했다며 "양국이 한반도 평화를 넘어 세계적인 평화의 가치를 함께 수호할 것"이라고 말했습니다.양국 정상은 문화 및 인적 교류 측면에서 브라질 내 한국어 보급과 양국 유학생 교류 확대 등을 논의했습니다.또, 영화·영상 공동제작 등 콘텐츠 분야 교류도 추진하기로 했습니다.(사진=연합뉴스)