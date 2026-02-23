뉴스
"타이완 차기 도입 미국 무기 27조 원 규모…'링크-22'가 핵심"

김민표 기자
작성 2026.02.23 14:05 조회수
"타이완 차기 도입 미국 무기 27조 원 규모…'링크-22'가 핵심"
▲ 타이완 국기

타이완이 차기에 도입할 미국산 무기가 6천억 타이완달러(약 27조 4천억 원) 규모에 달할 것이라고 자유시보 등 타이완 언론이 보도했습니다.

타이완의 한 소식통은 타이완이 도입할 예정인 미국산 군사 무기가 전술데이터링크 '링크-22' 외에 사거리 확장형 패트리엇 3(PAC-3) MSE, 첨단 지대공미사일 시스템인 나삼스(NASAMS)일 가능성이 크다고 전했습니다.

그는 타이완군이 2026년도 국방예산 관련 특별 보고에서 공개한 '전술데이터링크 및 연합작전 지휘관리 시스템'이 바로 링크-22를 도입하는 '보텅 프로젝트'라고 설명했습니다.

허정후이 타이완 안보협회 부비서장은 링크-22가 차기 도입할 미국산 무기 구매 리스트의 핵심 항목이라고 강조했습니다.

그는 현재 링크-16을 운용하는 타이완이 링크-22를 도입하면 앞으로 미군, 일본 자위대 등과의 네트워크 연결을 통해 인도·태평양 지역의 '단일 전구화'를 실현할 수 있게 될 것이라고 말했습니다.

차기 무기 도입이 다층 방공시스템 '타이완판 아이언돔'(T-돔) 구축 프로젝트와 관련이 있다는 분석도 나오고 있습니다.

(사진=게티이미지코리아)
