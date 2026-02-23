인천 빵 제조업체서 수억 원대 임금 체불…운영자 검찰 송치

▲위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.

인천의 한 빵 제조업체 운영자가 수억 원대 임금을 체불한 혐의로 검찰에 넘겨졌습니다.중부지방고용노동청 인천북부지청은 근로기준법 위반 혐의로 인천시 서구의 빵 제조업체 운영자 A 씨를 지난달 검찰에 송치했다고 오늘(23일) 밝혔습니다.A 씨는 지난해 말부터 이달까지 해당 업체를 운영하면서 재직자와 퇴직자들의 임금 수억 원가량을 체불한 혐의를 받고 있습니다.직원 100여 명 규모의 이 업체는 빵을 제조해 납품하는 업체로, 지난해 9∼10월 거래가 중단되면서 임금을 지급하지 못한 것으로 파악됐습니다.지난해 12월부터 임금 체불 관련 진정을 받고 조사에 나선 고용 당국은 사업장 감독을 거쳐 체불된 임금을 지급하라는 지시를 내렸습니다.A 씨는 이 업체의 명의상 대표는 아니지만 실질적인 운영자인 것으로 확인됐습니다.그는 다음 달쯤 밀린 임금을 지급하겠다고 한 것으로 전해졌습니다.고용 당국은 국가가 대신 일정 범위의 체불 임금을 주되 이후 사업주에게 구상권을 청구하는 대지급금을 지급하는 방안도 검토하고 있습니다.중부지방고용노동청 인천북부지청 관계자는 "작년 말부터 진정이 계속 들어와 수사 중인 사안이어서 체불 액수는 확정되지 않았다"며 "조만간 추가 수사를 마무리할 방침"이라고 말했습니다.