'데뷔 1주년' 하츠투하츠, 국내 취약계층 여성청소년 위해 5000만 원 기부

그룹 하츠투하츠가 데뷔 1주년을 맞아 국내 취약계층 여성청소년 지원을 위해 공식 팬클럽명인 'S2U(하츄)' 이름으로 5,000만 원을 기부했다.



지파운데이션은 23일 하츠투하츠가 경제적 어려움으로 위생용품을 구매하는 데 불편함을 겪고 있는 국내 취약계층 여성청소년들이 보다 안전하고 건강한 환경에서 일상을 이어갈 수 있도록 돕기 위해 진행됐다고 밝혔다.



지파운데이션은 전달된 기부금을 통해 다양한 사이즈의 생리대와 여성청결제, 온열 찜질팩 등으로 구성된 생리대 키트를 국내 취약계층 여성청소년들에게 지원할 예정이며, 이를 통해 생리 기간 중 위생과 건강을 안정적으로 관리할 수 있도록 도울 계획이다.



하츠투하츠는 "데뷔 1주년을 맞아 S2U(하츄, 하츠투하츠 공식 팬클럽명)에게 받은 사랑을 더 많은 분들께 전하고 싶은 마음으로 이번 나눔에 참여하게 됐다"며 "위생용품이 부족해 어려움을 겪는 취약계층 여성청소년들이 걱정 없이 일상을 보낼 수 있길 바라고, 앞으로도 팬분들과 함께 긍정적인 영향력을 전하는 아티스트가 되겠다"고 전했다.



이에 지파운데이션 박충관 대표는 "국내 취약계층 여성청소년들을 위해 따뜻한 나눔을 전해주신 그룹 하츠투하츠에 진심으로 감사드린다"며 "전달된 기부금으로 취약계층 여성청소년들이 일상 속 기본적인 권리를 지켜 나가고, 실질적인 변화를 체감할 수 있도록 책임감 있게 지원하겠다"고 밝혔다.



한편, 지우, 카르멘, 유하, 스텔라, 주은, 에이나, 이안, 예온 8명의 멤버로 구성된 하츠투하츠는 2025년 2월 24일 첫 싱글 'The Chase'를 통해 데뷔한 SM엔터테인먼트 소속 걸그룹이며, 지난 2월 20일 새 싱글 'RUDE!'를 공개하고 활발한 활동을 이어가고 있다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)