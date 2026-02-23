뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

프로야구 kt wiz, 1차 호주 스프링캠프 성공적으로 마무리

배정훈 기자
작성 2026.02.23 13:44 조회수
프로야구 kt wiz, 1차 호주 스프링캠프 성공적으로 마무리
▲ 프로야구 kt wiz 1차 호주 스프링캠프에서 선수단이 사진 촬영에 임한 모습

프로야구 kt wiz가 33일간의 1차 호주 스프링캠프를 성황리에 마쳤다고 오늘(23일) 밝혔습니다.

이번 스프링캠프는 지난달 21일부터 어제까지 호주 절롱에서 열렸습니다.

선수단은 팀 전술 및 조직력 강화를 목표로 훈련에 임했고, 호주 프로팀 멜버른 에이시스와의 3차례 평가전을 통해 실전 감각을 끌어올렸습니다.

이강철 KT 감독은 "신인과 유망주들의 성장을 확인할 수 있었던 의미 있는 캠프였다. 젊은 선수들이 기대 이상의 집중력을 보여줬고, 팀 전력에 긍정적 요소로 작용할 것 같다"며 "선수들 고생 많았고, 2차 오키나와 캠프에서는 세부적인 부분을 다듬어 시즌을 대비한 확실한 전력을 구축하겠다"고 밝혔습니다.

KT는 내일 인천공항을 통해 귀국한 뒤 모레 오전 일본 오키나와로 이동해 2차 캠프에 들어갑니다.

2차 캠프에선 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 한국 야구대표팀, KIA 타이거즈, 한화 이글스, LG 트윈스, 삼성 라이온즈와 5차례 평가전을 치를 예정입니다.

(사진=kt wiz 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 특집 바로 가기
배정훈 기자 사진
배정훈 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지