프로야구 kt wiz, 1차 호주 스프링캠프 성공적으로 마무리

▲ 프로야구 kt wiz 1차 호주 스프링캠프에서 선수단이 사진 촬영에 임한 모습

프로야구 kt wiz가 33일간의 1차 호주 스프링캠프를 성황리에 마쳤다고 오늘(23일) 밝혔습니다.이번 스프링캠프는 지난달 21일부터 어제까지 호주 절롱에서 열렸습니다.선수단은 팀 전술 및 조직력 강화를 목표로 훈련에 임했고, 호주 프로팀 멜버른 에이시스와의 3차례 평가전을 통해 실전 감각을 끌어올렸습니다.이강철 KT 감독은 "신인과 유망주들의 성장을 확인할 수 있었던 의미 있는 캠프였다. 젊은 선수들이 기대 이상의 집중력을 보여줬고, 팀 전력에 긍정적 요소로 작용할 것 같다"며 "선수들 고생 많았고, 2차 오키나와 캠프에서는 세부적인 부분을 다듬어 시즌을 대비한 확실한 전력을 구축하겠다"고 밝혔습니다.KT는 내일 인천공항을 통해 귀국한 뒤 모레 오전 일본 오키나와로 이동해 2차 캠프에 들어갑니다.2차 캠프에선 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 한국 야구대표팀, KIA 타이거즈, 한화 이글스, LG 트윈스, 삼성 라이온즈와 5차례 평가전을 치를 예정입니다.(사진=kt wiz 제공, 연합뉴스)