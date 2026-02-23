이 대통령, 룰라 대통령과 격한 포옹…방명록 쓰자 "예술" 찬사

▲ 이재명 대통령이 23일 청와대에서 국빈 방한한 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령을 맞이하며 포옹하고 있다

이재명 대통령이 국빈 방한한 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령을 뜨거운 포옹으로 맞이했습니다.이 대통령은 오전 10시 30분쯤 청와대 대정원에서 검은색 코트에 금색 넥타이 차림으로 미리 나와 룰라 대통령을 기다렸습니다.김혜경 여사도 초록색 고름을 단 파란색 저고리와 옅은 노란색 치마를 입고 함께 섰습니다.브라질 국기의 상징색(노란색·초록색)을 반영해 특별히 준비한 복장으로 전해졌습니다.이 대통령은 룰라 대통령이 검은색 차량에서 문을 열고 내리자, 웃으며 양팔을 활짝 벌려 환영의 뜻을 표했습니다.두 정상은 이후 약 5초 남짓 서로의 어깨를 두드리며 포옹하는 등 반갑게 인사를 나눴습니다.이 대통령과 룰라 대통령의 만남은 작년 11월 남아프리카공화국에서 열린 주요 20개국(G20) 정상회의 이후 3개월 만입니다.룰라 대통령의 환영식은 취타대·전통의장대 등 280여 명과 25명의 어린이 환영단이 참여해 성대하게 이뤄졌습니다.이 대통령은 이후 룰라 대통령을 손짓으로 안내하며 함께 청와대 본관으로 들어섰습니다.룰라 대통령이 방명록에 서명하자 이 대통령은 손뼉을 치며 "예술이다"라고 찬사를 보내기도 했습니다.기념식 촬영까지 마친 두 정상은 이후 소인수 및 확대 회담 등을 갖기 위해 회담장으로 이동했습니다.룰라 대통령은 이 대통령이 작년 12월 청와대로 복귀한 후 처음으로 맞이하는 국빈입니다.특히 청와대는 이 대통령과 룰라 대통령이 영부인들과 함께 이날 저녁 상춘재에서 '치맥 회동'을 할 예정이라고 밝혔습니다.한국식 치킨과 브라질 닭요리가 생맥주와 함께 제공되며, 룰라 대통령이 사랑하는 브라질의 '국민 시인' 카를루스 드루몽 드 안드라지의 시 낭독 공연도 열립니다.(사진=연합뉴스)