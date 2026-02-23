"쿠팡서 28만 원 물품 무단 결제…정보 유출 의심" 경찰 수사의뢰

▲ 쿠팡

쿠팡의 대규모 개인정보 유출 사태와 관련해 참여연대와 민주사회를 위한 변호사모임(민변)이 오늘(23일) 결제정보 유출에 대한 추가 조사를 촉구했습니다.이들 단체는 '쿠팡 피해신고센터'(신고센터)를 통해 7건의 무단 결제 피해 사례가 접수됐으며 이 중 1건을 서울경찰청에 수사 의뢰했다며 이같이 밝혔습니다.이 1건은 신고인이 수사기관의 수사를 원하고 구체적인 입증자료를 제출한 사건이라고 단체는 설명했습니다.이들은 지난해 12월 4일부터 지난달 4일까지 한 달간 신고센터를 운영한 바 있습니다.이들이 경찰에 제출한 수사 의뢰서에 따르면 피해자 김 모 씨는 지난해 12월 27일 오전 9시 22분 신용카드로 28만 1천400원짜리 무선조종비행기가 결제됐다며 신고센터에 제보했습니다.김 씨는 당시 잠을 자고 있어 결제할 수 있는 상황이 아니었으며 결제할 이유도 없는 물품이라고 센터에 설명했습니다.김 씨는 쿠팡에 연락해 결제를 취소했으나 누가, 어떻게 자신의 카드를 이용해 결제한 것인지는 답변을 듣지 못했다고 합니다.이 밖에도 "쿠팡에서만 사용하는 카드로 외국 오픈마켓에서 11번 결제와 취소가 반복됐다"라거나 "주문하지 않은 물품이 결제돼 배송됐다"는 등 6건의 제보도 신고센터에 들어왔습니다.참여연대와 민변은 개인통관부호 도용, 무단 결제 제보가 여러 건 접수된 데 비춰 결제정보 유출을 의심하고 있습니다.앞서 쿠팡은 대규모 개인정보 유출 사고 관련해 피해자들에게 카드 또는 계좌번호 등 결제정보, 개인통관부호는 유출되지 않았다고 공지했으며, 민관 합동조사단의 지난 10일 발표에서도 결제정보 유출은 확인되지 않았다고 공지된 바 있습니다.참여연대와 민변은 "개인정보 유출사건에 대한 쿠팡의 제대로 된 보상과 결제정보 유출 여부에 대한 추가적인 조사를 촉구한다"고 말했습니다.