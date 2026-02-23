시진핑, 김정은 총비서 재추대에 축전…"양국 관계 긍정적 발전"

▲ 김정은 국무위원장과 시진핑 중국 국가주석

시진핑 중국 국가주석이 김정은 북한 국무위원장의 조선노동당 총비서 재추대를 축하하며 전략적 협력을 강화하겠다는 메시지를 강조했습니다.중국 관영 신화통신에 따르면 시 주석은 오늘(23일) 김 위원장이 노동당 제9차 당대회에서 총비서로 다시 추대된 것을 축하하는 전문을 보냈습니다.시 주석은 축전에서 "조선노동당 제8차 대회 이후 김정은 총비서를 핵심으로 하는 노동당 중앙이 조선 인민을 단결·영도해 조선 사회주의 건설에서 새로운 성과를 거뒀다"고 평가했습니다.이어 김 위원장의 재추대는 "조선 당, 정부, 인민의 높은 신임과 진심 어린 지지를 반영한 것"이라고 밝혔습니다.또 이번 당대회가 조선의 당과 국가사업을 계승 발전시키는 중요한 단계에서 성공적으로 개최된 것은 중요한 의미를 갖는다며 "총비서를 핵심으로 하는 조선노동당 중앙의 강력한 영도 아래 조선 사회주의 사업이 끊임없이 새로운 국면을 열어가기를 바란다"고 했습니다.시 주석은 북·중 관계에 대해서도 각별한 의미를 부여했습니다.시 주석은 "중조(북중)는 서로 돕는 사회주의 우호 이웃"이라며 "중조 관계를 잘 유지하고 공고히 하며 발전시키는 것은 중국 당과 정부의 확고부동한 방침"이라고 밝혔습니다.아울러 "최근 몇 년간 나와 총비서 동지가 여러 차례 회동해 양국 관계의 긍정적인 발전을 강력히 이끌었다"며 국제 정세의 복잡·다변화 속에서도 양측이 중요 합의를 이행해 중·북 우의의 새로운 장을 함께 써 나가자고 제안했습니다.시 주석은 끝으로 양국 사회주의 건설을 지원하고 양국 인민의 복리 증진과 우호 증진, 지역 및 세계의 평화·안정과 번영에 기여하자고 강조했습니다.(사진=조선중앙통신, 연합뉴스)