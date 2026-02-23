색동원 폭행 피해자 8명 추가 확인…종사자 4명 내사 착수

▲ 서울경찰청 간판
경찰이 인천 강화군 중증장애인 거주시설 '색동원'에서 벌어진 폭행 정황을 추가로 포착했습니다.
서울경찰청 색동원 사건 특별수사단은 장애인복지법 위반 혐의로 시설 종사자 4명에 대한 입건 전 조사에 착수했다고 오늘(23일) 밝혔습니다.
경찰은 2008년 개소 이후 시설을 거쳐 간 장애인 87명에 대한 전수조사 과정에서 폭행·감금 등의 피해를 입은 것으로 추정되는 8명을 추가로 확인했습니다.
이에 가해자로 지목된 종사자 4명의 인적 정보를 확보하고 범죄 연관성을 따져보고 있습니다.
이들은 피의자로 입건된 시설장 김 모 씨 등 3명과는 별도 종사자들입니다.
현재 경찰은 색동원을 거쳐 간 입소자 87명과 종사자 240명을 대상으로 전수조사를 벌여 추가 피해자를 찾고 있습니다.
종사자는 그간 152명으로 파악됐으나 최근 강화군청이 추가로 확인한 인원이 포함되면서 240명으로 조사 대상이 늘어났습니다.
장애인 입소자들에게 성폭력을 저지른 혐의로 구속된 시설장 김 모 씨는 불구속 상태의 종사자 2명과 함께 이번 주 검찰에 송치됩니다.
김 씨는 현재 최소 6명을 성폭행하거나 폭행한 혐의를 받고 있습니다.
경찰은 앞으로 피해자가 추가로 확인될 가능성도 있다고 밝혔습니다.
(사진=연합뉴스)
