강풍에 건조주의보 확대…전국 산불 '초비상'

SBS 뉴스
작성 2026.02.23 12:09
<앵커>

건조한 날씨에 바람까지 강하게 불어서 산불을 진화하기 더 어렵습니다. 오늘(23일)은 건조함을 달래줄 강수 소식이 없는지, 기상센터 연결해서 알아보겠습니다.

안수진 캐스터입니다.

<캐스터>

건조함을 달래줄 만한 충분한 양의 비나 눈 예보가 나와 있지 않다 보니 대기가 무척 메말라 있습니다.

서울을 포함한 건조특보가 내려져 있는 곳의 실효 습도 35% 이하로 뚝 떨어져 있습니다.

여기에 전국적으로 바람까지 강하게 불어듭니다.

작은 불씨에도 큰 불로 이어질 수 있는 만큼 화재 사고 주의해 주셔야겠습니다.

내일은 건조함을 달래줄 반가운 비나 눈 예보가 나와 있는데요.

특히 사흘째 산불이 꺼지지 않고 있는 함양에도 최고 10cm 이상의 많은 눈이 예상되면서 산불 진화에 도움이 될 가능성이 크고요.

건조특보도 해제되는 곳이 많겠습니다.

기온은 제자리를 찾았습니다.

오늘 아침 서울의 기온 영하로 뚝 떨어졌고요.

내일도 예년 이맘때 날씨가 예상되고, 수요일 낮부터는 다시 온화해지겠습니다.

오늘 낮 기온 살펴보시면 서울의 낮 최고 기온 5도, 대구 12도로 평년과 비슷하겠습니다.

하늘은 맑다가 차차 흐려지겠습니다.

오늘 이른 오후까지 중부를 중심으로 먼지 농도 높아지는 곳이 있겠습니다.

당분간 영동과 남부, 제주를 중심으로는 비나 눈이 오는 날이 많겠습니다.

(안수진 기상캐스터)
