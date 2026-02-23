"미 관세 공세 계속…우호적 협의 지속"

<앵커>



미 연방대법원의 트럼프 행정부 상호관세 무효 판결에 따른 대응을 위해 정부가 민관합동 대책 회의를 열었습니다. 정부는 관세 공세가 계속될 걸로 보인다며, 미국과 우호적 협의를 지속하겠다고 밝혔습니다.



이태권 기자입니다.



<기자>



산업통상부는 오늘(23일) 오전 미국의 추가 관세 조치 등에 대한 민관합동 대책회의를 열었습니다.



오늘 회의에서는 자동차, 반도체, 배터리, 철강 등 주요 업종별 협회 등도 참석해 트럼프 행정부의 후속 조치에 따른 업계 영향 우려 등을 공유한 걸로 전해졌습니다.



앞서 트럼프 대통령은 연방대법원의 관세 무효 판결 직후 무역법 122조를 통한 10% 글로벌 보편관세 부과를 발표한 데 이어, 하루 만에 다시 15%로 인상 방침을 밝힌 바 있습니다.



김정관 산업통상부 장관은 미국의 공세는 지속될 전망이라며, 국익 극대화 원칙을 기반으로 미국과 우호적 협의를 이어나가겠다고 강조했습니다.



[김정관/산업통상부 장관 : 한미 관세 합의를 통해 확보된 이익 균형이 훼손되지 않고 우리 기업에게 미칠 영향이 최소화될 수 있도록….]



또 추가 관세 움직임을 예의주시하며 차분하게 대응하는 한편, 수출 경쟁력 확보와 시장 다변화를 위해 노력하겠다고도 덧붙였습니다.



외국의 불공정 무역에 대해 보복 관세를 물릴 수 있도록 한 미국 무역법 301조 조사 대상에 우리나라가 포함될 가능성에 대해서는 "예단하지 않고 있다"고 설명했습니다.



[김정관/산업통상부 장관 : 저희 입장에서는 그 대상이 되지 않도록 여러 가지 통상 이슈들을 관리해야 될 상황입니다.]



청와대 주재로 어젯밤 열린 당정청 현안점검회의에서도 미국 관세 대응책 숙의가 이뤄졌습니다.



민주당은 당정청이 대미투자특별법의 조속한 입법이 국익에 최선이라는 점에 공감했다며, 여야가 합의한 3월 9일까지 처리할 것이라고 밝혔습니다.



(영상취재 : 조창현·배문산, 영상편집 : 박나영)