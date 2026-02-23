뉴스
권지용 초빙교수, 카이스트 졸업식 축사…"정답 없는 세상, 틀려도 괜찮아"

SBS 뉴스
작성 2026.02.23 13:10 조회수
권지용 초빙교수, 카이스트 졸업식 축사…"정답 없는 세상, 틀려도 괜찮아"
한국과학기술원(KAIST) 기계공학과 초빙교수로 재직 중인 가수 지드래곤(본명 권지용)이 2026년 카이스트 학위수여식(졸업식)에서 졸업생들에게 메시지를 전했다.

지난 20일 대전 카이스트 본원에서 열린 '2026년도 학위수여식'에서 지드래곤 교수는 영상을 통해 사회로 첫발을 내딛는 졸업생들을 격려했다. 이날 행사에는 이재명 대통령도 김혜경 여사와 함께 학위수여식에 자리했다.

지드래곤은 이날 축사에서 "축하드립니다. 진심으로 축하드립니다. 여러분은 해냈고, 앞으로도 해낼 사람들입니다"라며 말문을 열었다. 이어 "이제 정답 없는 세상으로 나아갑니다. 틀려도 괜찮고, 멈추지만 않으면 됩니다. 남들과 다른 길을 선택할 용기, 그 용기가 여러분을 결국 가장 멀리 데리고 갈 것입니다. 오늘 자유롭게 시작하세요"라며 실패를 두려워하지 않는 용기를 강조했다.

현장에 있던 졸업생들은 시대의 아이콘인 그가 전하는 따뜻한 위로와 격려에 환호와 박수로 화답한 것으로 전해졌다.

지드래곤은 2024년 6월 기계공학과 초빙교수로 임명된 바 있다. 2024년과 2025년 지드래곤은 '이노베이트 코리아'에 참석해 'AI엔터테크의 미래'를 주제로 스페셜 토크쇼를 진행하기도 했다.

자료제공 - 갤럭시코퍼레이션



(SBS연예뉴스 강경윤 기자)
