민주, '인사청탁 논란' 김남국 대변인 임명…"적절한 역할 기대"

▲ 김남국 전 의원

더불어민주당은 오늘(23일) 김남국 전 의원을 당 대변인으로 임명했다고 밝혔습니다.박수현 수석대변인은 최고위원회의 직후 기자들과 만나 이같이 전했습니다.김 대변인은 작년 6월부터 청와대 디지털소통비서관으로 근무하다 그해 12월 '인사 청탁 논란'이 불거지자 사직했습니다.당시 민주당 원내운영수석부대표였던 문진석 의원과 인사청탁 성격의 문자 메시지를 주고받은 사실이 외부로 알려지면서입니다.문 의원은 국회 본회의 도중 청와대 비서관이던 김 대변인에게 휴대전화 메신저로 같은 대학 출신 특정 인사를 한국자동차산업협회장에 추천해달라고 부탁하는 문자를 보냈고, 김 대변인은 '훈식이 형(강훈식 비서실장)이랑 현지 누나(김현지 제1부속실장)한테 추천할게요'라고 문자로 답했습니다.당시 청와대는 실제로 강 실장과 김 실장에게 인사 청탁 행위가 벌어지지는 않았다고 선을 그었습니다.박 수석대변인은 김 대변인 인선 배경에 관한 취재진 질문에 "국정과제를 당에서 뒷받침해야 하는 시기에 적절한 역할을 해줄 것으로 기대한다"고 답했습니다.누가 대변인으로 추천했는지에 대해선 "저도, 당 대표도 공감했던 부분"이라며 "지방선거를 앞둔 시기에 대변인 제안을 수락해준 점을 고맙게 생각한다"고만 했습니다.김 대변인은 "민생 현장의 목소리를 당에 정확하게 전달하고, 당의 메시지는 국민의 표현으로 분명히 전달하겠다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)