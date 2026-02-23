KB 박지수, 여자프로농구 5라운드도 MVP…통산 20번째

▲ 박지수, 5라운드 MVP로 선정

여자프로농구 청주 KB의 박지수가 정규리그 두 라운드 연속 최고의 활약을 펼친 선수로 인정받았습니다.한국여자농구연맹(WKBL)은 BNK금융 2025-2026 여자프로농구 flex 정규리그 5라운드 최우수선수(MVP) 기자단 투표에서 박지수가 총 72표 중 69표를 받아 수상자로 선정됐다고 오늘(23일) 밝혔습니다.이로써 박지수는 지난 4라운드에 이어 2회 연속 MVP를 차지했습니다.개인 통산으로는 20번째 라운드 MVP 수상으로, 자신이 보유한 역대 최다 수상 기록을 또 한 번 경신했습니다.박지수는 5라운드 5경기에 모두 출전해 평균 29분 19초를 뛰며 17.8점, 14.0리바운드, 3.0어시스트, 0.8스틸, 1.4블록슛을 기록했습니다.리바운드와 블록슛, 공헌도 부문에서는 라운드 전체 1위에 올랐습니다.아산 우리은행 이다연의 정현은 심판부와 경기 운영 요원 투표로 뽑는 기량발전상(MIP)을 처음으로 받았습니다.평균 34분 26초를 뛰며 8.4득점, 6.0리바운드를 올린 이다연은 전체 36표 중 26표를 획득했습니다.라운드 MVP에게는 상금 200만 원, MIP에게는 100만 원을 줍니다.(사진=WKBL 제공, 연합뉴스)