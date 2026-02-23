젤렌스키 "3차 세계대전 이미 시작…푸틴 막을 압박 필요"

▲ 젤렌스키 대통령

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 이미 제3차 세계대전을 시작했다며 반드시 이를 저지해야 한다고 말했습니다.젤렌스키 대통령은 우크라이나 전쟁 발발 4년을 앞두고 22일(현지시간) 영국 BBC와 가진 인터뷰에서 "푸틴은 이미 시작했다. 문제는 그가 얼마나 많은 영토를 점령할 수 있을지, 그리고 그를 어떻게 막을지다"고 밝혔습니다.그러면서 푸틴을 물러서게 할 유일한 답은 군사적, 경제적 압박이라고 강조했습니다.휴전을 위해서는 러시아의 요구대로 돈바스 지역(도네츠크·루한스크주)을 넘기는 것이 합리적일 수 있지 않으냐는 질문에는 "단순한 영토 문제가 아니다"며 선을 그었습니다.젤렌스키 대통령은 돈바스를 넘겨주는 것은 "우리의 입지를 약화하고 그곳에 사는 수십만 동포를 버리는 포기 행위"라며 그런 결정을 내린다면 우크라이나의 분열로 이어질 수 있다고 짚었습니다.또 그렇게 한다고 해도 푸틴이 만족하지는 않을 것이라고 지적했습니다.젤렌스키 대통령은 "그(푸틴)도 휴식이 필요하니 일시적으로는 만족하겠지만 전력을 회복하고 나면 전쟁을 계속하려고 할 것"이라며 전력을 회복하는 데는 2년도 걸리지 않을 것이라고 했습니다.이어 "푸틴은 우크라이나에서 멈추지 않을 것"이라며 "푸틴을 저지하고 그가 우크라이나를 점령하는 것을 막는 것이 전 세계의 승리"라고 강조했습니다.그는 우크라이나가 독립을 위해 싸우고 있는 만큼 이번 전쟁에서 승리할 것이라고도 다짐했습니다.미국의 안전보장안에 대해 도널드 트럼프 대통령이 약속을 지킬 것이라고 믿느냐는 질문에는 의회의 승인이 필요하다고 답했습니다.그는 "의회 표결을 거치는 데는 이유가 있다. 대통령의 승인만으로는 안 된다"며 "대통령은 바뀌지만, 제도는 남아 있기 때문"이라고 했습니다.그러면서 이런 안전보장안이 마련되어야만 선거를 실시하라는 미국의 요구를 고려할 수 있다고도 말했습니다.다만 대선 재출마 여부에 대해서는 "할 수도 있고 하지 않을 수도 있다"며 유보적인 입장을 보였습니다.(사진=AP, 연합뉴스)