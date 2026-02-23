"이란, 방공망 강화 위해 러시아와 미사일 수입 밀약"

이란이 방공망 강화를 위해 러시아와 4억 9천500만 유로(약 8천431억 원) 규모 비밀 무기 거래에 합의했다고 영국 일간 파이낸셜타임스(FT)가 보도했습니다.



FT가 확인한 러시아 문건과 소식통에 따르면 작년 12월 모스크바에서 체결한 이 합의를 통해 러시아는 3년에 걸쳐 휴대용 지대공 미사일 발사 장치 '베르바' 500대와 '9M336' 미사일 2천500기를 이란에 인도하기로 했습니다.



베르바는 순항 미사일, 저고도 항공기, 드론을 타격할 수 있는 어깨 견착식 적외선 유도 미사일로, 러시아의 가장 현대적인 방공 시스템 중 하나로 꼽힙니다.



소규모 이동식 팀이 운용하는 이 시스템은 지상군이 공격에 취약한 고정 레이더 시설에 의존하지 않고도 분산된 방어망을 신속하게 구축하도록 지원합니다.



이번 계약으로 2027년부터 2029년까지 세 차례에 걸쳐 무기가 인도될 예정입니다.



이미 소량의 시스템이 이란에 인도됐을 가능성이 있다고 소식통은 전했습니다.



계약서에 따르면 미국이 이란 핵 시설 공격에 가담한 작년 6월 이란과 이스라엘의 '12일 전쟁' 직후인 7월 이란은 러시아에 공식적으로 이 시스템을 요청했습니다.



'12일 전쟁' 기간 이란의 통합 방공망은 심각하게 훼손됐으며, 이에 당시 이스라엘 공군은 넓은 지역에서 신속하게 제공권을 장악하고 유지할 수 있었습니다.



이란과 러시아의 이번 무기 거래는 서방의 감시와 제재가 강화된 와중에도 양국 간 지속적인 군사 협력이 이어지고 있음을 시사하고 있습니다.



러시아가 '12일 전쟁' 때 동맹국 이란을 돕지 못했기에 이번 거래를 관계 회복 수단으로 여겼을 가능성이 있다고 한 전직 미국 고위 관리는 분석했습니다.



그는 FT에 "러시아는 이란이 파트너로 남기를 원한다"며 "위기 도중에는 대응할 수 없었더라도, 위기가 끝난 후 관계를 수습하려 노력하는 것"이라고 말했습니다.



이란은 지난달 러시아로부터 최대 6대의 'Mi-28' 공격 헬기를 인도받았으며, 이달 테헤란에서 그 중 한 대를 운용한 것으로 알려졌습니다.



카젬 잘랄리 주러시아 이란 대사는 최근 러시아에서 출발한 몇몇 항공기에 군사 화물이 실린 점을 사실상 확인하는 듯한 발언을 했습니다.



그는 이란 국영TV에서 자세한 설명 없이 "우리는 수년 전부터 러시아와 강력한 군사 및 방위 협정을 체결해왔다"며 "이 항공기들은 그 협정들이 이행되고 있음을 보여주는 것"이라고 말했습니다.



러시아 싱크탱크 전략기술분석센터의 루슬란 푸호프 소장은 이란과 러시아가 거래한 베르바 시스템에 대해 "최근 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 생포 작전에서 쓰인 전술인 헬기 활용이나 저고도 항공 작전을 수행하는 미국에 위협이 될 수 있다"고 FT에 설명했습니다.