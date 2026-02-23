뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

'원 배틀 애프터 어나더', 영국 아카데미 6관왕…'케데헌' 특별무대 호평

SBS 뉴스
작성 2026.02.23 10:22 조회수
'원 배틀 애프터 어나더', 영국 아카데미 6관왕…'케데헌' 특별무대 호평
폴 토마스 앤더슨 감독의 '원 배틀 애프터 어나더'가 영국 아카데미(BAFTA) 시상식을 석권하며 내달 열릴 미국 아카데미 시상식 수상의 청신호를 밝혔다.

'원 배틀 애프터 어나더'는 22일(현지시간) 런던 로열 페스티벌 홀에서 개최된 제79회 영국 아카데미 영화상 시상식에서 작품상, 감독상, 각색상, 촬영상, 편집상, 남우조연상(숀 펜)까지 총 6개의 트로피를 거머쥐었다.

오는 3월 15일 열릴 미국 아카데미 시상식에서 작품상, 감독상을 비롯해 총 13개 부문 후보에 오른 '원 배틀 애프터 어나더'는 골든글로브에 이어 영국 아카데미 작품상까지 거머쥐며 오스카 레이스의 가장 강력한 영화임을 입증했다.

이날 시상식에서 가장 뜨거운 반응을 얻은 것은 '케이팝 데몬 헌터스'의 특별무대였다. '케데헌'은 영국 아카데미의 수상 요건(영국 내 극장 상영)을 충족하지 못해 후보에 오르지 못했지만 시상식 측의 초청으로 무대에 올랐다.

영화 속 그룹 '헌트릭스'의 가창을 맡은 이재, 오드리 누나, 레이 아미는 시상식에서 '골든'(Golden)을 라이브로 소화하며 객석의 뜨거운 반응을 이끌어냈다.

 

(SBS연예뉴스 김지혜 기자)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지