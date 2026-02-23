라미란X주종혁, '틈만나면' 출격…'치타여사X권모술수' 역대급 욕망 듀오 등극

배우 라미란, 주종혁이 역대급 욕망 듀오에 등극한다.



오는 24일 방송될 SBS 예능 프로그램 '틈만 나면,' 방송에는 2MC 유재석, 유연석과 함께 배우 라미란, 주종혁이 파주 일대에 행복 도파민을 전파한다.



앞서 진행된 촬영에서 유재석은 라미란, 주종혁의 등장에 "양세찬이~"라며 유독 반가워했다. 주종혁은 자타공인 '양세찬 닮은꼴'로 불린다. 주종혁은 "(닮은꼴을) 부정하려고 '런닝맨'에 나갔는데, 직접 뵈니까 너무 닮았더라"라고 쿨하게 인정해 유재석을 빵 터지게 했다.



이때 라미란, 주종혁은 의외의 친분을 공개해 놀라움을 자아냈다. 두 사람은 본업인 연기가 아닌 예능을 통해 만난 사이인 것. 주종혁이 "저희가 한 집에서 같이 살았다"라고 의욕 넘치게(?) 설명하자, 라미란은 "동거 한 열흘 한 사이"라며 한 술 더 떠 유재석을 진땀 나게 했다.



그런가 하면 라미란은 '파주 치타여사'의 면모를 발산했다. 라미란은 파주살이 10여 년 차인 찐 주민. 라미란은 "파주가 상암 스튜디오랑 가까워서 좋다"라며 장점을 어필하다가도 "샵은 너무 멀어서, 귀찮아서 스튜디오로 바로 간다"라고 '민낯 출근 루틴'을 공개해 웃음을 자아냈다. 그러면서 "그래도 오늘은 샵 갔다 왔다. '틈만 나면,' 촬영이니까"라며 의욕을 드러내 유재석, 유연석을 배꼽 잡게 했다.



뿐만 아니라 이날 라미란과 주종혁은 역대급 게임 성공 욕망으로 '틈만 나면,'을 뜨겁게 달궜다. 주종혁은 게임이 시작되기도 전부터 "성공할 것 같다"라며 겉옷부터 벗어 던지더니, 하는 족족 "1타 3피 가능하겠는데요?"라며 한 방을 향한 욕망을 드러내 폭소를 유발했다. 심지어 라미란이 오직 성공을 위해 온몸을 바닥에 내던지다시피 게임에 매진하자, 유재석은 "치타 여사 과감하다!"라며 엄지를 치켜들었다.



과연 '욕망 듀오' 라미란, 주종혁은 의욕만큼 거침없는 활약을 빛낼 수 있을지, '틈만 나면,'은 오는 24일 화요일 밤 9시에 방송된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)