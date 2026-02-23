에이핑크 "손 놓지 않겠다" 눈물로 약속…걸그룹 최초 8번째 단독 콘서트

이미지 확대하기

에이핑크(Apink)가 걸그룹 최초의 여덟 번째 단독 콘서트를 성료하며 압도적인 실력과 진심을 전했다.에이핑크(박초롱, 윤보미, 정은지, 김남주, 오하영)는 지난 21일, 22일 서울 중구 장충체육관에서 국내 걸그룹 역사상 최초의 여덟 번째 단독 콘서트 'The Origin : APINK(더 오리진 : 에이핑크)'를 성공적으로 개최했다.'The Origin : APINK'는 올해로 데뷔 15주년을 맞이하는 에이핑크의 모든 시간과 역사를 담아낸 콘서트다. 일찌감치 전 회차 전석 매진을 기록하며 변함없는 화력을 입증한 바 있다. 에이핑크는 그간 디스코그래피를 총집결한 30곡의 셋 리스트를 양일간 다르게 구성했고, 완벽한 밴드 라이브로 약 5천 명의 관객들과 진하게 호흡했다.이날 에이핑크는 데뷔곡 '몰라요'로 오프닝 무대를 꾸미며 남다른 서사의 시작을 알렸다. 공연 내내 'NoNoNo(노노노)', 'FIVE(파이브)', '1도 없어', 'Mr. Chu(미스터 츄)', 'Remember(리멤버)'와 올해 발매한 'Love Me More(러브 미 모어)'까지, K-POP의 모든 세대를 대표하는 히트곡들이 펼쳐졌다. 팬들의 뜨거운 환호와 오리지널 응원법, '떼창'까지 이어지는 축제 같은 광경이 감탄을 자아냈다. 특히 에이핑크의 압도적인 라이브 실력과 시간을 초월한 독보적인 비주얼, 퍼포먼스가 돋보였다.또한, 청순한 이미지를 내려놓은 다양한 변신이 눈길을 사로잡았다. 에이핑크는 데뷔를 앞둔 보이그룹 '에이그린'으로 회귀해 '주문(MIROTIC)'을 커버하는가 하면, VCR에서 '라푼젤', '위키드', '주토피아', '아바타' 등 다양한 애니메이션 캐릭터로 직접 분장하는 등 반전 매력으로 웃음을 선사했다. '청순돌'의 본업 모먼트는 물론, 오직 팬들을 위한 에이핑크의 색다른 이미지가 한층 풍성한 콘서트를 만들었다.공연 말미 에이핑크는 팬들과 멤버들에게 진심어린 고마움을 전했다. 윤보미는 "데뷔 초 곡들부터 준비하면서 예전 생각이 나더라. 15년 동안 꾸준히 활동할 수 있게 해준 판다들 감사하다"라고 말했다. 오하영은 "저희가 계속 활동할 수 있는 유일한 이유인 팬들에게 확신을 드리고 싶었다"라고 이야기했다.박초롱은 "멤버들이 이번 앨범을 정말 열심히 준비했는데 그 에너지가 팬들께 닿은 것 같다. 15년 동안 함께 만든 에이핑크라는 자랑스러운 이름으로 앞으로도 재미있는 추억을 만들어 나가자"라고 약속했다. 정은지는 "좋은 생각과 습관을 만들어주는 선한 멤버들과 팬들 덕분에 좋은 사람으로 살아갈 수 있는 것 같다. 에이핑크를 생각하면 자랑할 수 있고 웃음 지을 수 있도록 열심히 활동하겠다"라고 전했다.김남주는 "15주년 콘서트를 정말 열심히 준비했다. 다음 콘서트를 위해 또 체력 관리를 열심히 하겠다"라고 말했다. 이어 감격의 눈물을 흘리면서 "에이핑크의 손을 놓지 않을테니 저희의 영원을 믿어달라"라고 밝혔다. 앙코르 전 마지막 무대로 펼쳐진 '네가 손짓해주면' 엔딩은 다섯 멤버의 포옹으로 장식해 뭉클함을 안겼다.앙코르에서도 '손을 잡아줘', 'Sunshine(선샤인)', '하늘 높이' 등 에이핑크가 자랑하는 다양한 팬송 무대가 이어져 감동을 선사했다. 에이핑크는 팬들과 또 한번 단단한 신뢰를 확인했다. 무엇보다 추억 감상에 그치지 않고, 앞으로도 꾸준히 활발한 활동을 약속하며 다음 이야기를 더욱 기대하게 했다.한편, 에이핑크는 지난달 2년 9개월 만에 완전체 앨범 'RE : LOVE(리 : 러브)'를 성공적으로 발매했다. 타이틀곡 'Love Me More'로 국내외 음원 차트와 음악 방송 1위를 석권했으며, SNS 챌린지로도 독보적인 화제성을 나타내는 등 전천후 흥행 파워를 입증했다.서울 콘서트를 성료한 에이핑크는 오는 3월 7일 타이베이, 21일 마카오, 4월 4일 싱가포르, 11일 가오슝, 그리고 더 많은 도시들에서 2026 단독 콘서트 투어 'The Origin : APINK'를 이어가며 아시아 팬들과 만날 예정이다.사진 = 위드어스 엔터테인먼트 제공(SBS연예뉴스 강경윤 기자)