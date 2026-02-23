뉴스
19세 정동원, 오늘(23일) 해병대 입대…"스스로와의 약속 지킨다"

SBS 뉴스
작성 2026.02.23 10:17
19세 정동원, 오늘(23일) 해병대 입대…"스스로와의 약속 지킨다"
가수 정동원(19)이 해병대에 입대한다.

정동원 소속사 쇼플레이엔터테인먼트는 23일 "정동원이 해병대 교육훈련단에 입소해 국방의 의무를 성실히 이행할 예정"이라고 밝혔다.

소속사는 "정동원이 오랜 시간 품어온 뜻에 따른 결정"이라며 "정동원이 스스로와의 약속을 지키기 위해 책임감 있는 선택을 했다"고 전했다.

이어 "정동원이 건강하게 국방의 의무를 마치고 더욱 성숙한 모습으로 여러분 곁에 돌아올 수 있도록 따뜻한 응원을 부탁드린다"며 "당사 또한 복귀할 날을 기다리며 변함없이 지원하겠다"고 덧붙였다.

정동원은 지난 5일 리메이크 미니 앨범 '소품집 Vol.2를 발매하며 군 입대를 앞둔 공백기 동안 팬들을 위한 앨범을 선보였다.

이어 지난 13일에는 일산 킨텍스에서 팬들과 직접 만나는 특별한 팬 콘서트를 진행했다. 첫 번째 팬 콘서트이자 입대 전 팬들과의 마지막 만남이었던 만큼 전석 매진으로 성황리에 마무리됐다.

한편, 정동원은 기초군사훈련을 마친 뒤 18개월간 복무할 예정이다.

2020년 1월에 TV조선 내일은 미스터트롯에 출연했으며, 뛰어난 실력으로 결승전에서 최종 5위에 올랐다.

 

(SBS연예뉴스 강경윤 기자)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SBS 연예뉴스
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

