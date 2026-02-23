도쿄스카이트리 엘리베이터 고장…승객 20명 5시간 넘게 갇혀

▲ 일본 도쿄스카이트리

일본의 관광 명소인 도쿄 스카이트리 엘리베이터가 22일 밤 운행 중 고장이 나 승객 20명이 약 5시간 30분가량 엘리베이터 안에 갇혀있다가 구조됐다고 현지 언론이 23일 보도했습니다.경시청에 따르면 전날 오후 8시20분 40인승 엘리베이터가 지상 약 30ｍ 높이에서 갑자기 멈춰 승객들이 안에 갇혔다는 신고를 접수했습니다.고장은 지상 약 350ｍ의 전망대와 지상 4층을 연결하는 엘리베이터 4대 중 2대에서 발생했습니다.고장 난 2대 중 1대에는 승객이 없었으며 하강 중이던 1대에 타고 있던 아동 2명을 포함한 20명은 약 5시간 30분 뒤인 이날 새벽 2시쯤 전원 구조됐습니다.구조 작업은 인접한 엘리베이터를 같은 높이에 대고 측면 비상용 문을 열어 손잡이가 달린 금속판을 깔고 승객들을 이동시키는 방식으로 이뤄졌습니다.시설 운영 업체인 도부타워스카이트리는 고장이 발생하자 안전 점검을 위해 나머지 엘리베이터도 1시간가량 운행을 중단, 전망대에 올라가 있던 약 1천200명도 불편을 겪었습니다.이 업체는 일단 23일 하루 임시 휴업을 하고 엘리베이터를 정밀 점검하기로 했습니다.(사진=게티이미지)