BTS 광화문 무료 공연 오늘 예매…'피켓팅' 펼쳐진다

유영규 기자
작성 2026.02.23 09:59
BTS 광화문 무료 공연 오늘 예매…'피켓팅' 펼쳐진다
▲ 방탄소년단(BTS) 홍보로 꾸며진 세종문화회관 계단

그룹 방탄소년단(BTS)이 다음 달 21일 서울 광화문 광장에서 여는 무료 공연 'BTS 컴백 라이브: 아리랑'(BTS THE COMEBACK LIVE: ARIRANG) 예매가 오늘(23일) 진행됩니다.

소속사 빅히트뮤직에 따르면 예매는 오늘 오후 8시부터 놀(NOL) 티켓에서 무료로 할 수 있습니다.

방탄소년단이 3년 9개월 만에 새 앨범 무대를 선보이는 자리인 만큼, 공연 예매에는 많은 인파가 몰려 치열한 경쟁이 빚어질 것으로 전망됩니다.

예상 공연 시간은 약 1시간입니다.

예매 대상 좌석은 메인 무대를 바라보고 가장 우측에 위치한 스탠딩석과 그 뒤쪽부터 이순신 장군 동상 앞까지 배치된 지정석입니다.

돌출 무대를 둘러싼 스탠딩석은 방탄소년단 정규 5집 '아리랑' 예약 구매자 가운데 이벤트에 응모한 2천 명을 선정해 제공합니다.

예매는 1인 1매로 제한되며, 티켓 예매 수수료는 별도로 부담해야 합니다.

지정석 구역은 무대 연출과 안전 구조물로 인해 시야에 제한이 생길 수 있으며, 해당 구역을 예매한 관객은 현장에 설치된 대형 스크린으로 공연을 관람할 수 있습니다.

공연은 온라인동영상서비스(OTT) 넷플릭스로 생중계됩니다.

주최 측은 예매 페이지를 통해 "매크로·자동 프로그램을 이용한 부정 티켓 구매는 법령에 따라 처벌될 수 있다"고 안내했습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

