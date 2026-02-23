[날씨] 강풍에 건조주의보 확대…전국 산불 '초비상'

<앵커>



건조한 날씨에 바람까지 강해서 산불을 진화하기가 더 어려운 것 같습니다. 또 날씨는 어떨지 기상센터 연결해서 알아보겠습니다.



안수진 캐스터?



<캐스터>



건조함을 달래줄 만한 충분한 양의 비나 눈 예보가 없다 보니 대기가 바싹 메말라가고 있습니다.



서울을 포함한 건조특보가 내려진 곳의 실효 습도는 35% 이하로 뚝 떨어져 있습니다.



여기에 오늘 전국적으로 바람까지 강하게 불어듭니다.



산불 발생 시 바람 때문에 작은 불도 큰 불로 이어질 수 있는 만큼 화재 사고 각별히 유의해 주셔야겠습니다.



날은 다시 추워졌습니다.



오늘 아침 서울의 기온 영하 1.4도로 어제 아침보다 12도가량이나 기온이 뚝 떨어졌습니다.



내일까지도 추위가 이어지겠고요.



수요일 낮부터는 다시 온화함이 감돌겠습니다.



어제 발원한 황사의 영향으로 오늘 중부와 호남 지역에서 모래 먼지가 가득하겠습니다.



외출하실 때는 미세먼지 차단용 마스크 꼭 착용해 주셔야겠습니다.



내일은 전국에 비나 눈 예보가 나와 있고요.



당분간 영동과 남부, 제주를 중심으로는 비나 눈이 오는 날이 잦겠습니다.



(안수진 기상캐스터)