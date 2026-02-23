[교양이를 부탁해] 최태원 "엔비디아에 더 못 줘서 미안"…미중 전쟁의 유일한 무기 '반도체' 잃을까, 'AI 괴물칩'에 한국 운명 달린 진짜 이유

1."엔비디아•빅테크들과 만나 메모리 반도체를 원하는 만큼 못 줘서 미안하다고 했다." 미국을 방문 중인 최태원 SK그룹 회장은 20일(현지시간) "지금은 고객사가 원하는 만큼 메모리를 줄 수 없는 상황"이라며 "인공지능(AI) 산업 성장에 대응해 '괴물 칩' HBM생산량을 대폭 늘려야 한다"고 밝혔다.



2."GPU보다 D램이 더 중요해져 버린 거예요. 그래서 GPU 시대에서 메모리 시대로 넘어온 거예요. 결국 메모리가 미래에 이제 AI의 헤게모니를 갖게 된 거죠. 그런 측면에서 저는 이 반도체를 활용해서 나중에 외교 정책을 활용할 때도 우리가 뭔가 다른 반대급부 우리나라 산업은 반도체만 있는 건 아니니까 이를 통해서 다른 어떤 산업과 관련해서도 더 우호적인 어떤 환경이 될 수 있도록 그래서 더 많은 우리 근로자분들이나 국민들이 혜택을 볼 수 있는 외교 정책으로 활용할 수 있는 것도 저는 굉장히 중요하게 생각해요." -김정호 카이스트 전기전산학과 교수



3."미국은 한국의 가치를 반도체 가치로 보고 있습니다.우리가 흔히 얘기하는 국방 안보 전략은 의외로 안보 영역에서 생각했던 것보다 점수가 낮습니다. 그만큼 AI시대에 한국 반도체가 가지고 있는 위상이 대단한 거죠. 그런데 중국이 지금 좀 너무하다 싶을 정도로 반도체에 정부 지원이 많거든요. 예를 들어서 같은 D램 하나만 하더라도 중국 같은 경우는 설비 투자 관련해서 비용을 거의 대부분 이제 정부가 지원을 많이 합니다. 그러니까 과연 우리의 경쟁력을 계속 유지할 수 있을 건인가, 되물을 수밖에 없죠." -이선엽 AFW파트너스 대표



