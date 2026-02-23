이달 1∼20일 수출 435억 달러, 역대 최대…반도체 134% 뛰었다

▲ 자료화면

이달 중순(1∼20일) 한국 수출액이 430억 달러를 돌파하면서 같은 기간 기준 역대 최대 실적을 기록했습니다.인공지능(AI) 수요 확대로 호황을 맞은 반도체 수출이 배 이상 뛰며 전체 증가세를 주도했습니다.오늘(23일) 관세청에 따르면, 이달 1일부터 20일까지 수출액은 435억 달러로 작년 동기보다 23.5% 증가했습니다.종전 최대치는 작년 12월 1∼20일 430억 달러였습니다.조업일수를 고려한 일평균 수출액은 33억5천만 달러로 47.3% 급증했습니다.이달 1∼20일 조업일수는 13일로, 작년 같은 기간(15.5일)보다 2.5일 적었습니다.품목별로는 반도체 수출이 151억1천500만 달러로 134.1% 급증했습니다.전체 수출에서 반도체가 차지하는 비중은 34.7%로 1년 전보다 16.4%포인트(p) 확대됐습니다.석유제품(10.5%), 컴퓨터 주변기기(129.2%), 선박(22.7%), 무선통신기기(22.8%) 등도 증가했습니다.반면 승용차(-26.6%), 자동차 부품(-20.7%), 정밀기기(-18.6%) 등은 감소했습니다.주요 수출 대상국별로는 중국(30.8%), 미국(21.9%), 베트남(17.6%), 유럽연합(11.4%), 대만(76.4%) 등에서 고르게 늘었습니다.미국은 조업일수를 고려한 일평균 수출이 45.4% 증가했습니다.같은 기간 수입액은 386억 달러로 11.7%(40억3천만 달러) 늘었습니다.반도체(19.2%), 원유(0.8%), 반도체 제조장비(28.5%), 가스(33.6%) 등은 증가했고, 기계류(-6.0%) 등은 감소했습니다.국가별로는 중국(38.6%), 유럽연합(10.5%), 베트남(32.4%), 대만(8.5%) 등은 증가했고, 미국(-3.2%), 일본(-9.2%) 등은 감소했습니다.수출이 수입을 웃돌면서 무역수지는 49억 달러 흑자를 기록했습니다.