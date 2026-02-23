태진아 법적 대응에 당황한 전한길…사과도 없이 전한 말

자신이 주최한 음악회에 가수 태진아가 출연한다고 홍보한 유튜버 전한길 씨에 대해, 태진아 측이 법적 대응에 나선 가운데 전 씨가 "당황스럽다"는 입장을 밝혔습니다.



전 씨는 어제(22일) 자신의 유튜브 채널을 통해 행사업체로부터 행사 안내 포스터를 받고 출연진 소개를 한 것뿐이라고 주장했습니다.



그러면서 "갑자기 저를 고발한다니 당황스럽다"며 "아마도 태진아 소속사 측에서 단순 음악회로 알았다가 전한길 주최로 알고는 정치적 외압이나 부담을 갖고 이렇게 대응한 듯하다"고 말했습니다.



그는 지난해 8.15 광복절 자유콘서트 때도 참석을 거절한 연예인들이 많았다며 "자유 우파가 기죽지 말고 더욱 하나 돼 뭉치고 싸우자"고 했습니다.



오늘(23일)도 또 추가로 글을 올려서 "태진아에 이어 이재용 아나운서도 출연 불가 통보를 했다"면서 "아무도 안 오면 저 혼자서라도 '윤 어게인', '윤석열 만세'를 목놓아 외치겠다"고 말했습니다.



앞서 전 씨 측은 오는 3월 2일 고양시 킨텍스에서 열리는 '3.1절 기념자유음악회'를 홍보하며 태진아 등 출연진의 사진이 담긴 포스터를 공개했습니다.



태진아 측은 입장문을 내고 정치적 행사를 일반 행사로 속여 일정을 문의한 행사 관계자를 명예훼손으로 고소할 것이라며 음악회에 출연하지 않을 것이고 했습니다.



태진아 사진을 허락없이 사용한 전한길뉴스에 대해서도 법적 대응할 것이라고 경고했습니다.



전 씨는 앞서 그룹 '슈퍼주니어' 최시원에게도 공개 러브콜을 보냈습니다.



그는 최시원에 대해 "개념 있고 진정성이 느껴지는 혼이 뜨거운 연예인"이라며 자유 콘서트에 와 달라고 공식 초청했습니다.



최시원은 윤석열 전 대통령에게 무기징역이 선고된 지난 19일 소셜미디어에 '불의필망, 토붕와해'라고 적었습니다.



의롭지 못하면 반드시 망한다, 흙이 무너지고 기와가 흩어지듯 산산이 붕괴된다는 의미입니다.



최시원이 과거 전한길의 소셜미디어 게시물에 '좋아요'를 누른 사실이 재조명되기도 했습니다.



