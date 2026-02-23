태진아 법적대응 선언에 전한길 반박…"좌파 콘서트였으면 달랐을 것"

이미지 확대하기

가수 태진아가 한국사 강사 출신 유튜버 전한길이 주최하는 콘서트에 출연하지 않는다고 선을 그으며 법적 대응을 시사하자 전한길 측이 "(태진아 측이) 정치적 외압이나 부담을 갖고 이렇게 대응한 듯하다."는 입장을 밝혔다.논란은 전한길의 유튜브 채널 '전한길뉴스'가 오는 3월 2일 경기도 고양시 킨텍스에서 열리는 '3.1절 기념 자유음악회' 홍보 포스터를 공개하면서 시작됐다. 해당 포스터에는 태진아의 사진이 포함돼 있었고, 이후 전한길은 방송을 통해 출연진을 소개했다.이에 대해 태진아 소속사 진아엔터테인먼트는 22일 공식 입장을 내고 "태진아는 해당 행사에 출연하지 않는다"는 입장을 밝혔다. 소속사는 "행사 관계자가 정치 관련 행사가 아니라고 설명해 '스케줄은 가능하다'고 답했을 뿐인데, 이를 기정사실화해 포스터를 제작·배포했다"며 "정치적 행사를 일반 행사로 속여 일정을 문의한 관계자를 명예훼손으로 고소·고발할 예정"이라고 전했다.아울러 태진아의 사진을 허락 없이 사용한 '전한길뉴스' 측에 대해서도 법적 대응을 준비 중이라고 밝혔다. 소속사는 "태진아는 그동안 정치권의 러브콜에 단 한 번도 응하지 않았고, 앞으로도 정치적 행사에는 출연할 의사가 전혀 없다"고 강조했다.방송인 이재용 역시 정치적 행사에는 참여할 뜻이 없다며 주최 측에 명단 삭제를 요구한 것으로 전해졌다. 소프라노 정찬희도 SNS를 통해 "이 공연에 출연하지 않는다"며 "포스터를 보고 뒤늦게 알게 됐고, 출연하지 않는 것으로 정리했다"고 밝혔다.태진아 측이 공식 입장을 밝히자, 전한길은 자신의 유튜브 채널을 통해 "행사업체로부터 포스터를 받아 출연진을 소개했을 뿐인데 갑자기 고발한다고 해 당황스럽다."면서 "가수 섭외와 홍보물 제작은 정식 도급 계약을 맺은 행사 준비 전문 업체가 전담했을 뿐 전한길뉴스는 섭외 과정의 소통 오류에 직접 관여하지 않았다"고 해명했다.현재 행사 포스터에서는 태진아의 사진이 삭제된 상태다. 전한길은 또 "태진아 소속사가 단순 음악회로 알았다가 정치적 부담을 느껴 대응한 듯하다."고 평가하면서 "지난해 8·15 광복절 자유콘서트 때도 비슷한 상황이 있었다. 좌파 김어준콘서트였다면 서로 참석하겠다고 했을 듯한데… 씁쓸하다. 뜻있는 분들 모두 모여 '자유대한민국 만세'를 외쳐보고자 한다."고 주장하기도 했다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)