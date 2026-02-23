대부업 신규대출 작년 4분기 8천억…3년 반 만에 최대치

▲ 서울 시내에 부착된 대출 관련 광고물

대부업체 신규대출 금액이 지난해 말 가파르게 늘었습니다.정부의 대출규제 강화로 1·2금융권에서 자금을 조달 못 한 중저신용자 수요가 몰린 것으로 분석됩니다.금융감독원이 국회 정무위원회 소속 허영 더불어민주당 의원실에 제출한 상위 대부업체 30곳의 신규대출 금액 통계에 따르면, 지난해 4분기 새로 발생한 대출금액은 7천955억원으로 집계됐습니다.이는 지난 2022년 2분기(1조243억원) 이후 최대칩니다.1년 전(6천468억원)과 비교하면 23%, 직전 분기(7천366억원)보다는 8% 늘어난 수준입니다.'레고랜드 사태' 직후 유동성 경색과 조달금리 급등으로 대부업권이 위축됐던 지난 2023년 1분기(2천억원)와 비교하면 4배 가까이로 급증했습니다.신규대출 금액은 지난 2024년 3분기부터 지난해 2분기까지 줄곧 6천억원대에 정체돼 있었습니다.그러다 작년 3분기 7천억원대로 늘어났고 4분기 8천억원에 육박했습니다.한동안 6만명대 머물던 신규 이용자 수도 지난해 3분기 7만8천991명, 4분기 8만7천227명으로 크게 늘었습니다.업계에서는 정부의 대출규제 여파로 이전에 1·2금융권에서 대출이 가능했던 수요까지 대부업으로 몰렸다는 분석이 나옵니다.특히 기존에 대부업체를 이용하던 저신용자들이 돈줄이 막히며 불법사금융으로 향하게 될 것이란 우려도 나옵니다.대부협회 통계에 따르면 지난 2023년 기준 불법사금융 평균 금리는 535%로 집계됐습니다.반면 등록 대부업체는 법정 최고금리인 연 20%를 준수합니다.불법사금융은 과도한 이자 부담뿐 아니라 폭력적인 추심 방식으로 사회적 문제를 야기해왔습니다.일각에서는 1위 업체인 리드코프가 우수대부업자로 재선정돼 온라인 플랫폼에서 활발한 대출모집에 나서면서 신규대출 금액이 크게 늘었다는 분석도 있습니다.(사진=연합뉴스)