이정후, 첫 시범경기서 3타수 1안타…송성문은 MLB 첫 출격

이정후(샌프란시스코 자이언츠)가 메이저리그(MLB) 2026시즌 시범경기에 처음 출전해 3타수 1안타를 기록했습니다.



이정후는 오늘(23일) 미국 애리조나주 스코츠데일의 스코츠데일 스타디움에서 열린 시카고 컵스와 시범경기에 6번 타자 우익수로 선발 출전했습니다.



2회말 원아웃 주자 없는 상황에서 첫 타석에 들어선 이정후는 컵스 선발 투수 콜린 레이의 4구째 스플리터를 받아쳐 좌전 안타를 날렸습니다.



타구 속도가 시속 165.4㎞에 이를 정도로 잘 맞았습니다.



후속 타자의 볼넷과 안타로 팀이 1대0으로 앞서는 득점을 이정후가 올렸습니다.



4회와 6회 모두 좌익수 뜬공으로 물러난 이정후는 7회초 수비부터 교체됐습니다.



지난해까지 중견수를 주로 보다가 올해 우익수로 옮긴 이정후는 오늘 수비에서도 인상적인 모습을 보였습니다.



6회 원아웃 3루 상황에서 채스 매코믹의 뜬 공을 파울 지역에서 잡은 뒤 홈으로 뛰던 3루 주자 케인 키플리를 정확한 원바운드 송구로 잡아냈습니다.



샌디에이고 파드리스의 송성문은 로스앤젤레스 다저스와 경기를 통해 시범경기에 처음 출전했습니다.



앞서 열린 팀의 두 차례 시범경기에 모두 결장했던 송성문은 팀이 0대4로 뒤진 6회말 매니 마차도의 대타로 나왔습니다.



투아웃 2루 상황에서 다저스의 6번째 투수 카를로스 두란을 상대한 송성문은 4구째 시속 157.4㎞ 포심 패스트볼이 스트라이크 판정을 받으면서 삼진으로 물러났습니다.