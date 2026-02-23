이 대통령, 오늘 브라질 룰라 대통령과 정상회담…MOU 등 체결 예정

▲ 이재명 대통령과 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령이 지난해 6월 주요 7개국(G7) 정상회의장에서 한·브라질 정상회담을 하고 있다.

이재명 대통령이 오늘(23일), 국빈 방한한 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령과 정상회담을 합니다.이 대통령은 오늘 오전 청와대 대정원에서 룰라 대통령을 직접 맞이하고, 청와대 본관에서 소인수·확대 정상회담을 할 예정입니다.양 정상은 양해각서(MOU) 체결식을 마친 뒤 정상회담 성과를 생중계로 공동 발표합니다.경제·금융을 비롯해 인공지능(AI) 협력 등을 포함한 MOU가 체결될 것으로 보입니다.청와대 영빈관에서 양국 정상 내외가 참석한 가운데 국빈 만찬이 진행되며, 상춘재에서 정상 간 친교 일정도 이어질 예정입니다.이 대통령과 룰라 대통령은 회담에서 교역·투자, 기후, 에너지, 우주, 방위산업, 과학기술, 농업, 교육·문화, 인적교류 등 양국 간 다양한 분야에서의 실질적 협력 강화 방안을 논의할 것으로 보입니다.이 대통령은 지난해 6월 첫 해외 순방이었던 캐나다 주요 7개국(G7) 정상회의에서 룰라 대통령과 회담하면서 소년공 시절 팔을 다친 일화를 소개하며 같은 소년공 출신인 룰라 대통령의 공감을 끌어낸 바 있습니다.이러한 정서적 유대감과 사회 통합과 실용주의를 중시한다는 공통점이 있어 더 깊이 있는 논의가 이뤄질 것으로 기대되고 있습니다.룰라 대통령의 국빈 방한은 그의 첫 임기 때이던 2005년 이후 21년 만입니다.룰라 대통령은 내일(24일)까지 한국에 머무를 예정입니다.(사진=공동취재, 연합뉴스)