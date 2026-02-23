김정은, 당대회서 총비서 재선…"핵무력 중추"

▲ 북한, 노동당 제9차대회 4일차 회의 진행

북한 김정은 총비서가 9차 노동당대회에서 최고 직책인 총비서 자리에 다시 추대됐습니다.김 총비서의 당 최고 지위는 2016년 7차 당대회에서는 제1비서에서 위원장으로, 2021년 8차 당대회에서는 다시 총비서로 변경됐는데 이번에는 기존 직함을 유지했습니다.조선중앙통신은 어제 당 대회 4일차 회의가 진행됐고 리일환 비서의 제의를 거쳐 "김정은 동지를 노동당 총비서로 높이 추대할 데 대한 결정을 만장일치로 채택했다"고 밝혔습니다.중앙통신은 결정서에서 "노동당 수반을 선거하는 것은 당의 영도력과 조국과 인민의 장래 운명을 결정짓는 중대사로서 당 최고지도기관인 당대회 사업에서 가장 큰 의의를 가진다"고 강조했습니다.재추대의 근거로 각 분야의 성과가 나열됐는데, '혁명적 무장력'을 신설했다는 점이 포함됐습니다.결정서는 "핵무력을 중추로 하는 나라의 전쟁 억제력이 비약적으로 제고되고 국가 부흥과 번영의 궤도로 줄기차게 전진해 올 수 있었"다고 밝혔습니다.또 "원숙한 대외 활동으로 공화국의 존업과 권위를 비상히 높였고 유리한 국제적 환경을 마련"했다고 덧붙였습니다.북한 노동당 규약은 5년마다 열리는 당대회에서 '당을 대표하며 전당을 조직 영도'하는 총비서를 선거하도록 규정하고 있습니다.회의에서는 노동당 규약 개정에 대한 결정서가 채택됐으나 구체적 내용은 공개되지 않았습니다.회의에서는 앞선 김 총비서의 '사업총화보고' 및 최선희 외무상, 장경국 신포시위원회 책임비서의 토론에 이어 김정관 내각부총리, 윤정호 대외경제상, 김정식 당 군수공업부 제1부부장의 토론이 진행됐습니다.사업총화보고의 구체적 내용은 여전히 공개되지 않았습니다.다만, 의제에 대한 결정서를 부문별 연구 및 협의회에서 연구하고 수정 보충한 뒤 정치국이 심의하고 당대회에서 채택하기로 했다고 해 결정서를 통화 관련 내용이 공개될 가능성이 있습니다.(사진=조선중앙통신, 연합뉴스)