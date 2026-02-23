미 동부 겨울 눈폭풍 강타…이틀간 항공 9천 편 결항

▲ 22일 미국 동부 지역에 폭설 경보가 발령됐다.

미국 동부 지역에 22∼23일(현지시간) 폭설과 강풍을 동반한 강력한 겨울 눈 폭풍이 예보되면서 항공사들이 이틀간 약 9천 편의 운항을 취소했습니다.항공편 추적사이트 플라이트어웨어에 따르면 미 동부시간으로 22일 오후 5시 기준 항공사들은 이날 운항하는 국내선과 국제선 항공편 총 3천700여 편을 취소했습니다.다음 날인 23일에도 총 4천800편을 취소하는 등 이틀 새 9천 편에 가까운 운항을 취소하기로 결정했습니다.운항이 지연된 항공편은 22일 2만 편에 달했습니다.기상 상황에 따라 취소·지연되는 항공 편수는 향후 더 늘어날 가능성이 있습니다.공항별로는 뉴욕시와 보스턴시 인근 공항의 항공편이 가장 큰 타격을 받았습니다.23일 기준 뉴욕의 존 F.케네디 국제공항은 출발 항공편의 85%가 취소됐고, 국내선 위주인 뉴욕 라과디아 공항도 출발 항공편의 95%가 취소됐습니다.보스턴 로건 국제공항도 같은 날 출발 항공편의 92%가 취소됐습니다.뉴저지주의 뉴어크 국제공항에서도 23일 출발 편의 77%가 결항을 예고했습니다.미 국립기상청(NWS)에 따르면 22일 오후부터 강한 바람과 폭설을 동반한 강한 눈 폭풍이 미 남동부를 제외한 동부 해안 도시들을 강타하고 있습니다.초속 20∼30ｍ의 강풍을 동반한 강한 눈 폭풍은 23일 저녁까지 뉴욕, 필라델피아, 보스턴 등 미 북동부 주요 도시 일대에 영향을 미칠 전망입니다.이들 지역은 22일 아침부터 23일 저녁까지 눈 폭풍(블리자드) 경보가 내려진 상태입니다.뉴욕시에 블리자드 경보가 내려진 것은 지난 2017년 3월 이후 9년 만에 처음이라고 월스트리트저널(WSJ)은 전했습니다.미 기상청은 미 동부 주민 약 5천400만 명이 눈 폭풍의 영향권에 들 것으로 추산했습니다.미 기상청은 "강풍을 동반한 폭설이 예상되며 이에 따라 (가시거리가 짧아지는) 화이트아웃 현상이 발생해 이동이 극도로 위험해질 것"이라며 긴급 상황이 아닌 이상 이동을 삼가야 한다고 당부했습니다.눈폭풍 영향권에 든 각 지방자치단체는 눈폭풍에 대비해 비상사태를 선포하고 23일 임시 휴교령을 내렸습니다.조란 맘다니 뉴욕시장은 이날 긴급 회견을 열고 "뉴욕시는 최근 10년 새 지금과 같은 규모의 겨울 폭풍을 경험한 적이 없다"며 현지시간 22일 오후 9시부터 다음 날 정오까지 응급서비스, 대중교통 등 필수 서비스 차량을 제외한 일반 차량의 시내 도로 통행을 금지했습니다.뉴욕시에는 23일까지 최대 70㎝의 폭설이 내릴 가능성이 있다고 예보됐습니다.캐시 호컬 뉴욕주지사도 전날 비상사태를 선포하고 "이번 폭풍은 역사적인 수준이 될 수 있다"며 "집에 머물러 달라"라고 당부했습니다.(사진=게티이미지코리아)