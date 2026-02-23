[뉴욕증시] 25일 엔비디아 실적 공개…'15% 글로벌 관세'도 관건

24일 트럼프 대통령이 미 의회에서 집권 2기 첫 국정연설에 나서고 같은 날 미국 컨퍼런스 보도의 소비자 신뢰지수도 발표됩니다.



25일에는 엔비디아가 실적을 공개합니다.



지난 주말 뉴욕 증시는 나스닥이 1% 가까이 올랐고 S&P 500은 0.69% 상승했습니다.



국제 비상경제권한법을 활용해 트럼프 대통령의 상호 관세는 위법이라는 판결을 내린 연방대법원의 결정으로 지난 주말 미 증시가 상승세를 보였는데요.



관세 불확실성이 완화되는 듯했지만 트럼프 대통령은 곧바로 전 세계 관세를 15% 수준으로 올리겠다고 예고했습니다.



한편 이번 주는 24일 홈디포, 26일 델 테크놀로지의 실적 공개와 더불어 27일에는 1월 생산자 물가지수 PPI가 공개됐는데요.



앞선 12월 PPI 수치는 전월 대비 0.5% 상승하며 예상치를 웃돈 바 있습니다.



지난주 마감 상황을 살펴보면 트럼프 대통령의 관세 무역 판결 속 엔비디아가 1% 올랐고 반도체 장비 부품주도 동반 상승했습니다.



이번 주는 트럼프 대통령이 예고한 15% 글로벌 관세 추진이 증시에 어떤 영향을 미칠지 더불어 엔비디아의 4분기 실적이 기대치를 웃돌 수 있을지가 관건이 되겠습니다.