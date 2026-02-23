산탄총 들고 마러라고 침입…20대 남성 사살

<앵커>



새벽 시간 트럼프 미국 대통령의 사저가 있는 마러 라고 리조트에 산탄총을 들고 침입한 20대 남성이 사살됐습니다. 당시 트럼프 대통령은 백악관에 있었던 걸로 전해졌는데, 수사 당국은 이 남성이 왜 이런 일을 벌인 건지 조사하고 있습니다.



백운 기자입니다.



<기자>



트럼프 미 대통령의 사저인 플로리다주 마러라고 리조트 입구에서 보안 당국이 검문검색을 하고 있습니다.



현지시간 22일 새벽 1시 30분쯤 무장한 20대 남성이 이곳에 불법 침입했다가 사살됐습니다.



이 남성은 차량을 탄 채 다른 차량이 빠져나오는 틈을 타 마러라고 북문을 통과한 뒤 비밀경호국 요원 등과 대치한 끝에 총격을 받고 사망했습니다.



[라파엘 바로스/미 비밀경호국 마이애미 지국장 : 초기 정보에 따르면 용의자는 산탄총으로 무장한 상태였고 연료통을 소지했습니다. 요원들과 부보안관은 위협을 저지하기 위해 총기를 사용했습니다.]



트럼프 대통령은 그동안 마러라고에서 자주 주말을 보냈는데, 사건 발생 당시엔 백악관에 머문 것으로 전해졌습니다.



사건 용의자는 노스캐롤라이나주 출신인 21살 오스틴 터커 마틴으로, 가족에 의해 실종 신고가 접수된 상태였습니다.



수사 당국은 용의자가 노스캐롤라이나를 떠나 남쪽으로 향하던 중 산탄총을 구한 것으로 파악하고 정확한 범행 동기를 조사하고 있습니다.



트럼프 대통령은 지난 2024년 7월 펜실베이니아주 버틀러에서 대통령 선거 유세 도중 총격을 받아 귀를 다친 바 있습니다.



같은 해 9월에는 총으로 무장한 남성이 트럼프 대통령이 라운딩하던 플로리다주 골프장 인근에서 체포되기도 했습니다.



(영상편집 : 김준희)