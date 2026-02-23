[날씨] 강풍에 건조주의보 확대…전국 산불 '초비상'

<앵커>



오늘(23일) 아침은 어제보다 훨씬 쌀쌀합니다. 건조한 바람이 많이 불고 황사도 심하다고 하는데, 자세한 날씨는 기상 센터 연결해서 알아보겠습니다.



박세림 캐스터 오늘 날씨가 별로 안 좋은 거 같네요.



<기상캐스터>



대기가 건조한 가운데 강풍도 불면서 산불이 잇따라 발생하고 있습니다.



현재도 동쪽을 비롯해 수도권과 충북 전남 동부에도 건조특보가 확대 발효됐습니다.



오늘도 전국적으로 바람이 강하게 불겠고 특히 강풍주의보가 유지 중인 동해안과 산지를 중심으로 순간풍속 초속 20m 안팎의 돌풍이 예상돼 추가적으로 산불이 발생하지 않도록 화재 예방에 각별히 힘써주셔야겠습니다.



오늘 아침은 대부분 지역이 영하권 기온을 보이겠습니다.



특히 어제 아침 기온이 높았던 일부 전남과 경상권을 중심으로 한파주의보가 내려져 있는 가운데 현재 대관령이 영하 5.6도 서울 영하 1.2로 울산 1.1도로 대부분 지역이 어제보다 5도에서 15도 안팎으로 크게 떨어져 있고요.



찬 바람에 체감 온도는 이보다 더 낮겠습니다.



어제 중국 북동부에서 추가적으로 황사가 발원하면서 오늘 중부와 호남 제주를 중심으로는 먼지 농도 높게 나타나겠습니다.



오늘 전국 하늘 대체로 맑다가 오후부터 차차 흐려지겠습니다.



현재 기온 보시면 대구 2.1도 광주 0.6도 가리키고 있고요.



한낮에 서울이 5도에 그치겠고 대구는 12도 예상됩니다.



내일은 전국에 눈 비가 내리겠고요.



강원 영동과 남부 제주는 모레까지 이어지며 건조함을 달래주겠습니다.



특히 내일 경상권 내륙을 중심으로 많은 눈이 예보돼 있습니다.



박세림 기상캐스터