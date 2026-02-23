뉴스
1. 곳곳 동시다발 산불…함양에 '국가소방동원령'

건조한 날씨에 전국 곳곳에서 산불이 계속되고 있습니다. 경남 함양에선 산불이 사흘째 꺼지지 않고 있어 밤사이 국가 소방 동원령이 발령됐습니다.

2. 미 "무역 합의 유지 원해"…"3월 9일까지 처리"

베선트 미국 재무장관이 관세 정책이 위법하다는 미 대법원 판결 이후에도 외국 정부들이 관련 합의를 유지하기를 원한다고 말했습니다. 청와대와 여당 정부는, 다음 달 9일까지 대미투자특별법이 처리되도록 최선을 다하기로 했습니다.

3. 정부 "다주택자 대출 연장 '불허' 검토

금융 당국이 다주택자들의 대출을 회수해 매물을 내놓도록 유도하는 정책을 검토하고 있습니다. 수도권과 규제 지역에 아파트를 보유한 다주택자들은 주택 담보 대출 연장을 해주지 않는 쪽으로 가닥이 잡히고 있습니다.

4. "마러라고 불법 침입 무장 남성 사살"

트럼프 미 대통령의 사저가 있는 마러라고 리조트에 불법 침입한 20대 남성이 사살됐습니다. 사건 발생 당시 트럼프 대통령은 백악관에 머문 걸로 전해졌습니다.
