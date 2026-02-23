임신 중 커피, 하루 한 잔 미만이면 '뜻밖의 효과'

▲ 커피

임신 사실을 알게 된 여성들이 먼저 고민하는 것 중 하나는 커피입니다.하루를 시작하는 습관처럼 마시던 커피를 완전히 끊어야 하는지, 아니면 어느 정도는 괜찮은지에 대한 질문은 산부인과 진료실에서도 빠지지 않습니다.이는 임신 중 카페인 노출이 태아에게 예상치 못한 부작용을 일으킬 수 있다는 우려 때문입니다.실제로 온라인 커뮤니티와 사회관계망서비스(SNS)에서 임신부들의 의견은 엇갈립니다."하루 한 잔 정도는 괜찮다"는 현실적인 반응이 있는가 하면, "혹시 모를 위험 때문에 아예 끊었다"는 경험담도 적지 않습니다.전문가들의 의견 역시 완전히 일치하는 것은 아닙니다.다만 미국산부인과학회(ACOG)는 임신 중 카페인 섭취를 하루 200mg 이하로 제한할 경우 유산이나 조산 위험을 크게 높이지 않는다는 입장을 제시하고 있습니다.그런데도 임산부들의 불안은 여전히 남아 있는 것이 현실입니다.이런 가운데 국내 연구진이 임신 중 커피 섭취가 실제 아이의 알레르기질환에 미치는 영향을 분석한 연구 결과를 내놔 관심을 끌고 있습니다.이화의대 환경의학교실 김이준 교수 연구팀이 한국의료정보학회지(Healthcare Informatics Research) 최신호에 발표한 '한국 어린이 환경보건 출생코호트'(Ko-CHENS) 기반 연구에 따르면, 임신 중 커피를 적정 수준 섭취한 산모에게서 태어난 아이는 아토피피부염 위험이 낮아지는 연관성이 확인됐습니다.연구팀은 2015∼2019년 모집된 임신부와 자녀 3천252쌍을 '커피 중단'(1천809명), '하루 1잔 미만'(1천225명), '하루 1잔 이상'(188명)의 3개 그룹으로 나눠 자녀의 아토피피부염 발생에 미치는 영향을 3년 후 추적 분석했습니다.이 결과, 임신 중 하루 1잔 미만으로 커피를 마신 임신부는 모든 변수를 보정한 모델에서 커피를 전혀 마시지 않은 임신부에 견줘 아이의 아토피피부염 발생 위험이 11% 낮은 것으로 나타났습니다.커피를 하루 1잔 이상으로 마신 임신부에게서도 아이의 아토피피부염 발생 위험이 9% 낮아지는 연관성이 관찰됐지만, 통계적인 유의성은 없었습니다.다른 알레르기 질환인 천식이나 알레르기비염의 경우 커피 섭취와의 뚜렷한 연관성이 관찰되지 않았습니다.연구팀은 논문에서 커피에 포함된 다양한 생리활성 물질이 면역 체계 형성에 영향을 줬을 가능성을 제기했습니다.커피 속 항산화 성분과 항염 작용, 장내 미생물 환경 변화 등이 태아 면역 발달 과정에 관여해 아토피피부염 발생 위험을 낮췄을 수 있다는 것입니다.하지만 그렇다고 해서 이번 결과가 임신 중 커피 섭취를 적극 권장하는 근거로 받아들여져서는 안 된다는 게 연구팀의 입장입니다.관찰연구의 특성상 인과관계를 단정할 수 없고, 커피 종류나 추출 방식, 동반 식습관 등 다양한 변수들이 충분히 반영되지 못했을 가능성이 있다는 것입니다.연구팀은 "이번 연구는 임신 중 적당한 커피 섭취가 유아기 아토피피부염 위험 감소와 관련될 수 있음을 보여주는 국내 최초의 출생 코호트 분석"이라면서도 "추가 연구를 통해 인과관계를 확인할 필요가 있다"고 밝혔습니다.전문가들은 현재까지의 연구를 종합해볼 때 임신 중 커피 섭취의 핵심은 카페인의 '양'이라고 입을 모읍니다.커피 외에도 녹차, 초콜릿, 콜라 등의 음식물을 통해 섭취되는 카페인 총량을 살펴야 한다는 의미입니다.보통 아메리카노 한 잔에는 95㎎가량의 카페인이 들어 있습니다.일산백병원 산부인과 한정열 교수는 "임신부는 하루 중 커피 외의 음료를 통해서도 카페인이 섭취되고, 카페인 분해 능력이 서로 다른 점 등을 고려해 총섭취량을 관리하는 게 무엇보다 중요하다"며 "정부나 전문의학회 등의 권고량이 조금씩 다르긴 하지만 되도록 하루 카페인 총섭취량을 200mg 이하로 유지하는 것이 가장 현실적인 기준"이라고 조언했습니다.