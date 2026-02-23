강제로 병원 갇힌 정신질환자들 이제는 직접 목소리 낼 길 열려

▲ 정신건강의학과

본인의 의사와 관계없이 정신병원에 입원하게 된 환자들이 앞으로는 자신의 입장을 입원적합성심사위원회에서 직접 밝힐 수 있는 길이 열립니다.21일 보건복지부에 따르면 입원적합성심사위원회의 운영 체계를 개선하고 환자의 인권을 보호하기 위해 입원적합성심사위원회 관련 운영 규정을 일부 개정했습니다.이번 조치는 지난 6년간 타의에 의해 입원한 건수가 18만 건을 넘어서는 등 비(非)자의 입원이 여전히 빈번한 상황에서 환자의 방어권을 실질적으로 보장하기 위해 마련됐습니다.가장 눈에 띄는 변화는 환자의 의견진술권이 공식적으로 보장된다는 점입니다.지금까지는 환자가 자신의 입원 절차가 적절했는지에 대해 목소리를 낼 기회가 부족했습니다.하지만 개정된 규정에 따라 입원심사소위원회가 입원의 적합성을 심사할 때 환자는 소위원회에 직접 의견을 진술할 수 있게 됐습니다.이를 위해 입원에 대한 환자 의견진술서 서식이 새롭게 도입돼 이송 과정에서의 문제점이나 퇴원 희망 사유 등을 구체적으로 기록할 수 있게 됩니다.국립정신건강센터의 '정신질환자 비(非)자의 입원 6개년 통계' 자료에 따르면 2019년부터 2024년까지 최근 6년간 국내 비자의 입원 건수는 총 18만6천525건에 달했습니다.특히 2024년 한 해에만 3만458건의 신고가 접수됐으며, 이 중 약 9%는 1년 이상 장기 입원 중이었습니다.비자의 입원 심사에서 대면 조사 비율은 2019년 26.4%에서 2024년 44.1%까지 꾸준히 증가하는 추세입니다.그러나 심사 결과 실제 부적합 판정을 받아 퇴원하게 되는 비율은 2% 미만으로 매우 낮아 환자가 직접 참여하는 심사 절차의 중요성이 더욱 강조돼 왔습니다.심사의 공정성을 높이기 위해 행정 절차도 개선됩니다.소위원회는 환자의 직접 진술 확인이 필요하거나 추가 조사가 더 필요하다고 판단할 경우 심사일을 다시 지정할 수 있습니다.위원의 제척 사유로 인해 의결 정족수를 채우지 못하는 경우에도 심사일을 재지정할 수 있는 근거가 마련됐습니다.다만 통지 마감일이 임박한 긴급한 상황에는 서면으로 의결할 수 있는 길을 열어두어 행정의 효율성을 챙겼습니다.조직 운영의 유연성도 확보했습니다.기존 입원심사제도운영팀이라는 명칭은 입원심사제도운영 부서로 변경되며 각 국립정신병원의 상황에 맞춰 과 또는 팀 단위로 운영할 수 있습니다.또한 소위원회 간사의 업무에 회의록 작성을 추가해 심사 과정의 투명한 기록 관리를 의무화하고 관련 서식을 신설했습니다.내부 고발과 공익 제보를 활성화하기 위한 장치도 도입됐습니다.위원들이 작성하는 보안서약서에는 직무상 알게 된 비밀을 엄수해야 한다는 내용이 포함되지만, 부패방지권익위법이나 공익신고자 보호법에 따른 신고를 하는 경우에는 비밀준수의무를 위반하지 않은 것으로 간주한다는 예외 조항을 명시했습니다.이는 위원회 운영 과정에서 발생할 수 있는 부조리를 방지하고 공익 제보자를 두텁게 보호하려는 목적입니다.전문가들은 이번 규정 개정이 환자의 권익을 높이는 중요한 첫걸음이라고 평가합니다.특히 대면 조사 비율이 높아지고 의견 진술권이 보장됨에 따라 입원 과정의 적법성을 더욱 면밀히 따질 수 있는 토대가 마련될 것으로 기대합니다.(사진=연합뉴스TV 캡처, 연합뉴스)