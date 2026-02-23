뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

선수들이 먹은 음식, 접시로 쌓으면 에베레스트 6.78배

유영규 기자
작성 2026.02.23 05:54 조회수
선수들이 먹은 음식, 접시로 쌓으면 에베레스트 6.78배
▲ 선수촌에서 식사하는 선수들

2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 기간 선수들이 엄청난 양의 음식을 섭취했다고 대회 조직위원회가 22일(현지시간) 밝혔습니다.

조직위는 이탈리아 밀라노에서 열린 폐회 기자회견에서 "선수들은 하루에 선수촌에서 약 60㎏의 치즈와 365㎏의 파스타, 달걀 1만 개, 커피 8천 잔, 피자 1만 2천 조각을 소비했다"며 "사용한 접시를 쌓으면 약 60㎞ 높이가 된다"고 밝혔습니다.

세계 최고봉인 에베레스트(약8천648ｍ)의 6.78배 높이입니다.

조직위는 "메뉴를 정하는 데만 약 1년이 걸렸다"며 "매일 밀라노 선수촌에서 약 4천500끼, 코르티나담페초 선수촌에서 4천 끼, 프레다초 선수촌에서 2천300끼의 아침, 점심, 저녁을 제공했다"고 전했습니다.

이번 대회 입장권은 약 130만 장이 팔려 판매율 88%를 기록했습니다.

관중의 37%는 이탈리아 자국민이었고, 63%는 외국 관람객이었습니다.

외국인 관람객 중에선 독일인이 15%로 가장 많았고, 미국(14%), 영국과 스위스(각 6%)가 뒤를 이었습니다.

이번 대회에서 처음 올림픽 정식 종목이 된 산악스키는 두 번의 레이스 모두 매진을 기록해 가장 인기를 끌었습니다.

스피드스케이팅과 쇼트트랙은 95%, 피겨스케이팅과 아이스하키는 93%의 입장권 판매율을 기록했습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 특집 바로 가기
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지