"조속 입법이 국익에 최선…3월 9일까지 처리"

정부는 주말 내내 대응 방안을 검토했습니다. 청와대와 여당, 정부는 일단 준비하던 대로 대미 투자 특별법이 다음 달 9일까지 처리되도록 최선을 다하기로 했다고 밝혔습니다.



강청완 기자입니다.



<기자>



김용범 청와대 정책실장이 서울 종로구 통의동에 있는 금융감독원 연수원으로 들어섭니다.



어젯(22일)밤 8시, 청와대가 주재하는 당정청 관세 현안점검회의가 열렸습니다.



청와대에선 김용범 정책실장과 위성락 국가안보실장이 회의를 주재하고, 홍익표 정무수석 등도 참석했습니다.



정부에선 구윤철 경제부총리, 김정관 산업통상부 장관, 여한구 통상교섭본부장 등이, 민주당에선 한병도 원내대표, 한정애 정책위의장, 정태호 대미투자특별법 특위 간사가 회의에 참석했습니다.



회의 참석자들은 트럼프 행정부의 상호관세 조치가 '위법하다'는 미 연방대법원 판결과 관련해, 미국 정부의 동향을 공유하고 대미투자특별법 상황을 점검하는 한편, 대응책을 숙의한 것으로 알려졌습니다.



약 1시간에 걸친 회의 후 민주당은 "대미투자특별법의 조속한 입법이 우리 국익에 최선이라는 점에 당정청이 의견을 같이 하고, 여야가 합의한 대로 3월 9일까지 법안이 처리되도록 최선을 다하기로 했다"고 밝혔습니다.



한 청와대 고위관계자는 "대미투자특별법 처리 등의 속도를 늦추거나 하는 일은 없을 것"이라고 언급했는데 미 연방대법원 판결에도 불구하고 트럼프 대통령이 우회로 등을 통한 관세 부과 강행 방침을 밝힌 만큼 기존 합의를 이행함으로써 추가 관세 부과나 한미 안보 분야에 부정적 영향과 같은 불확실성의 최소화에 주력하겠단 뜻으로 풀이됩니다.



정부는 오늘 산업통상부를 중심으로 민관 합동 대책회의를 진행합니다.



