미 동부 겨울 눈폭풍 예보…이틀간 항공 7천편 결항

▲ 미 동부 지역 중심 폭설 (자료사진)

미국 동부 지역에 폭설을 동반한 강력한 겨울 눈 폭풍이 예보되면서 항공사들이 이틀간 22∼23일(현지시간) 약 7천 편의 운항을 취소했습니다.항공편 추적사이트 플라이트어웨어에 따르면 미 동부시간으로 22일 오전 10시 30분 기준 항공사들은 국내선과 국제선 총 2천897편을 취소했습니다.다음 날인 23일에도 총 3천897편을 취소하는 등 이틀 새 총 7천 편에 가까운 운항을 취소하기로 결정했습니다.공항별로는 뉴욕시 인근의 존 F.케네디 국제공항, 라과디아 공항, 뉴어크 국제공항의 항공편이 가장 큰 타격을 받았습니다.기상 상황에 따라 취소되는 항공 편수는 향후 더 늘어날 가능성이 있습니다.미 국립기상청(NWS)에 따르면 겨울 폭풍은 강한 바람과 강한 눈보라를 동반한 채 미 남동부를 제외한 동부 해안 도시들을 강타할 전망입니다.뉴욕시에는 최대 40∼60㎝의 폭설이 내릴 가능성이 있다고 예보됐으며, 매사추세츠주 일부 지역에도 최대 60㎝의 폭설이 예보됐습니다.뉴욕시는 월요일인 23일 하루 휴교령을 내리는 방안을 검토 중입니다.캐시 호컬 뉴욕주지사는 전날 주(州) 22개 카운티에 비상사태를 선포하고 "이번 폭풍은 역사적인 수준이 될 수 있다"며 "집에 머물러 달라"라고 당부했습니다.