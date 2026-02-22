구아이링, 여자 하프파이프 2연패…통산 3번째 금메달

▲ 22일 이탈리아 2026 동계올림픽 여자 프리스타일 스키 하프파이프 결승에서 금메달을 획득한 중국 선수 구아이링이 기뻐하고 있다.

구아이링(중국)이 동계 올림픽 여자 하프파이프 2연패를 달성하며 프리스타일 스키에서 통산 3번째 올림픽 금메달을 목에 걸었습니다.구아이링은 오늘(22일) 이탈리아 리비뇨 스노 파크에서 열린 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 여자 하프파이프 결선에서 94.75점을 받아 우승을 차지했습니다.미국인 아버지와 중국인 어머니 사이에서 태어나 중국 대표로 올림픽에 출전하는 구아이링은 2022년 베이징 동계 올림픽 때 빅에어와 하프파이프 금메달, 슬로프스타일에서는 은메달을 획득한 프리스타일 스키 스타입니다.미국 경제 전문지 포브스에 따르면 구아이링은 최근 1년 사이에 2천300만 달러(약 333억 원)를 벌어 이번 동계 올림픽 출전 선수 중 수입이 가장 많은 것으로 알려지기도 했습니다.이번 대회에서도 가장 주목 받는 스타인 구아이링은 앞서 슬로프스타일과 빅에어에서는 연이어 은메달을 목에 걸었고, 마지막 종목인 하프파이프에선 타이틀 방어에 성공했습니다.특히 오늘 우승으로 구아이링은 통산 올림픽 금메달을 3개로 늘려 남녀를 통틀어 프리스타일 스키 선수 최다 금메달 신기록을 작성했습니다.프리스타일 스키 동계 올림픽 최다 메달에서도 '모굴 황제' 미카엘 킹즈버리(캐나다), 에어리얼의 쉬멍타오(중국·이상 5개)를 제치고 단독 1위가 됐습니다.구아이링은 두 차례 올림픽에서 출전한 종목에서 모두 입상하는 성과도 남겼습니다.중국의 리팡후이(83점)가 은메달, 영국의 조 앳킨(92.5점)이 동메달을 목에 걸었습니다.(사진=AP, 연합뉴스)