트럼프 "그린란드에 병원선 보내 주민 치료"…현지 반응은 싸늘

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

덴마크 자치령인 그린란드 병합을 주장한 도널드 트럼프 미국 대통령이 그린란드에 미 해군 병원선을 보내 주민들을 치료하겠다는 뜻을 밝혔다고 월스트리트저널(WSJ)이 21일(현지시간) 보도했습니다.이런 움직임은 관세, 무력 사용 암시 등 거의 모든 수단을 동원해 그린란드 편입을 추진하면서 동시에 유화적인 태도를 보이는 트럼프 대통령 특유의 '강온양면책'의 일환으로 해석됩니다.보도에 따르면 트럼프 대통령은 이날 제프 랜드리 루이지애나 주지사와 회동한 직후 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에 올린 글을 통해 "제대로 치료받지 못하고 아픈 많은 사람을 돌보기 위해 병원선을 보낸다. 지금 가고 있다!"고 밝혔습니다.미 해군은 각각 1천 개의 병상을 보유한 대형 병원선 두 척을 운용하고 있습니다.백악관은 이 가운데 어떤 병원선을 보낼지에 대해선 구체적으로 답하지 않았습니다.트럼프 대통령의 '호의'에 대한 현지의 여론은 싸늘합니다.그린란드의 시민운동가 오를라 요엘센은 SNS에 "고맙지만 사양한다"는 뜻을 밝혔습니다.그는 "우리는 비타민이 풍부한 물개 지방 등 전통음식을 먹으면서 건강하게 잘 지내고 있다"면서 트럼프는 높은 수가 문제로 골치를 앓고 있는 미국 의료에나 신경을 쓰는 편이 나을 것이라고 덧붙였습니다.덴마크 자치령인 그린란드의 5만 6천여 명 주민은 무상의료 서비스를 받고 있습니다.미국 본토 최대 주인 텍사스의 3배가 넘는 광활한 영토를 지닌 그린란드는 5개의 병원을 두고 있으며, 수도 누크 병원은 그린란드 전역의 환자들에 대한 치료를 제공한다고 가디언은 전했습니다.덴마크 지도자들도 트럼프 대통령의 발언에 냉소했습니다.메테 프레데릭센 덴마크 총리는 페이스북에 "적절한 치료를 받을 수 있느냐를 (미국처럼) 보험이나 재산이 결정하는 것이 아니라, 모든 이들에게 무료이면서 평등한 의료 접근이 가능한 나라에 살고 있어 행복하다"며 "그린란드에서도 같은 원칙이 적용된다"는 글을 올렸습니다.트뢸스 푼 포울센 그린란드 국방장관은 덴마크 DR방송에 그린란드에 미국 병원선이 도착할지에 대해 아는 바가 없다면서 "그린란드 주민들은 필요한 의료 서비스를 제공받고 있으며, 전문적인 치료가 필요하면 덴마크에서 치료를 받는다.따라서 그린란드에서 특별한 의료 지원이 필요한 상황은 아니다"라고 말했습니다.그린란드 자치 정부는 이달 초 그린란드 환자들을 상대로 한 덴마크 병원 치료를 개선하는 협약을 덴마크 정부와 체결한 바 있습니다.트럼프 대통령은 희토류 등 광물이 풍부한 데다 러시아·중국을 견제할 수 있는 전략적 요충지로 꼽히는 그린란드를 미국 영토로 편입하겠다고 공언해왔습니다.트럼프 행정부는 앞서 지난해 발표한 국가안보전략(NSS)을 통해 그린란드를 포함하는 서반구에서 외부 경쟁자의 위협을 완전히 차단하겠다고 밝혔습니다.