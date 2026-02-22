WP "'트럼프 국정수행 지지 안 해' 응답 60%"

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

오는 24일(현지시간) 집권 2기 첫 국정연설(State of the Union address)에 나서는 도널드 트럼프 미국 대통령의 국정수행 지지율이 40% 밑으로 내려간 여론조사 결과가 나왔습니다.워싱턴포스트(WP)와 ABC뉴스가 여론조사기관 입소스에 의뢰해 지난 12∼17일 미국민 2천589명을 상대로 실시한 여론조사(오차범위 ±2% 포인트)에서 트럼프의 대통령직 수행을 지지하느냐는 문항에 39%가 '지지한다'고 응답했고, 60%가 '지지하지 않는다'고 답했다고 WP가 22일 보도했습니다.39%의 국정수행 지지도는 WP-ABC의 트럼프 2기 조사 중 가장 낮은 수치와 동률을 기록한 것이었습니다.WP-ABC 조사에서 트럼프 대통령의 국정수행을 '지지하지 않는다'는 응답이 60%를 찍은 것은 집권 1기 때인 2021년 그 전해 대선 결과에 불복한 트럼프 극렬 지지자들의 의회난입 사건인 1·6 사태 직후가 마지막이었습니다.특히 이번 조사에서 트럼프 대통령의 국정수행을 '강력하게, 지지하지 않는다'는 응답이 47%에 달했습니다.세부 영역에서도 부정적인 여론이 두드러졌습니다.미국-멕시코 국경 문제(지지 47%·지지 안 함 50%), 이민(지지 40%·지지 안 함 58%), 경제(지지 41%·지지 안 함 57%), 타국과의 관계(지지 35%·지지 안 함 62%), 인플레이션(지지 32%·지지 안 함 65%) 분야 모두 '지지하지 않는다'는 응답이 더 많았습니다.관세와 관련해서도 지지는 34%에 그쳤고, '지지하지 않는다'는 응답은 64%에 달했습니다.이번 조사는 국제비상경제권한법(IEEPA·1977년 제정)에 근거한 상호관세가 위법이라고 판단한 지난 20일 미 연방대법원 판결이 나기 전에 이뤄졌습니다.