강원 고성 산불 1시간 50여분 만에 주불 진화…주민들 대피

조윤하 기자
작성 2026.02.22 21:23 수정 2026.02.22 22:01 조회수
강원 고성 산불 1시간 50여분 만에 주불 진화…주민들 대피
▲ 22일 오후 7시 22분께 강원 고성군 토성면 인흥리에서 산불이 나 불길이 번지고 있다.

강원 고성 산불이 발생한 지 1시간 50여 분만에 꺼졌습니다.

산림 당국과 소방 당국에 따르면 오늘(22일) 저녁 7시 20분쯤 고성군 토성면 인흥리 뽕나무밭에서 원인을 알 수 없는 불이 나 강풍을 타고 번졌습니다.

산림 당국은 산불 발생 직후 진화차와 진화대원 등을 집중적으로 투입해 진화에 나섰습니다.

소방 당국도 저녁 7시 34분쯤 담당 소방서 인력 전체가 출동하는 대응 1단계를 내린 데 이어 저녁 8시 32분쯤 인접 소방서까지 동원하는 대응 2단계를 발령했습니다.

산불 현장은 습도가 10%까지 떨어진 데다 서쪽에서 초속 5.3ｍ의 강풍까지 불면서 불길이 400ｍ 이상 번졌습니다.

다행히 초기 진화에 성공해 밤 9시 15분쯤 주불 진화를 마쳤고 현재는 남은 불씨를 정리하고 있습니다.

고성군은 인흥리 1∼3리와 신평리·원암리 주민들에게 대피령을 내렸습니다.

현재까지 인흥리 주민 9명이 피신한 것으로 전해졌습니다.

(사진=강원특별자치도 제공, 연합뉴스)
조윤하 기자
조윤하 기자
