'1루수도 합격' 강백호 "자신 있습니다!"

<앵커>



'FA 100억 계약'으로 한화 유니폼을 입은 강백호 선수가 연습경기에서 기대 이상의 1루 수비력으로 눈길을 끌고 있습니다. 이제 공수 모두 잘하겠다는 각오도 밝혔습니다.



오키나와에서 유병민 기자입니다.



<기자>



한화 유니폼을 입고 첫 실전에 나선 어제(21일) WBC 대표팀과 평가전에 1루수로 선발 출전한 강백호는 인상적인 수비력을 선보였습니다.



어려운 바운드 송구를 안정적으로 잡아냈고, 실점 위기에서는 자신에게 오는 강한 타구를 처리한 뒤 3루 주자를 묶어두는 여유도 보였습니다.



스프링캠프 내내 수비력 향상에 구슬땀을 흘린 결과를 실전에서 보여준 겁니다.



[강백호/한화 내야수 : 일단 (연습을) 많이 하기도 했고요. (송구를) 편안하게 잡아주는 게 가장 1루수의 첫 번째라고 생각합니다.]



강백호는 프로 데뷔 이후 외야수와 1루수 모두 수비에 약점을 보여 지난 4년 동안 주로 지명타자로 뛰었는데, 김경문 감독은 강백호에게 종종 1루 수비도 맡겨 활용도를 넓힐 계획입니다.



[김경문/한화 감독 : 이렇게 연습하는 걸 보니까 외야를 안 보내고 1루수만 시켜야 하겠더라고. 사실 기대했던 것보다 잘했어요.]



최근 잦은 부상으로 제 기량을 발휘하지 못했던 강백호는 올해 풀시즌을 소화해 새 팀의 기대에 부응하겠다는 각오입니다.



[강백호/한화 내야수 : 저의 평가가 사실 반신반의한 건 저도 알고 있거든요. 근데 저는 그렇지 않거든요. 풀타임을 뛰면 분명히 팬들이 기대하시는 만큼 퍼포먼스를 보여 드릴 수 있는 자신감이 있기 때문에….]



누구보다 굵은 땀을 흘린 강백호는 물음표를 느낌표로 만들겠다며 올 시즌 활약을 자신했습니다.



(영상편집 : 하성원)