'미 관세 대응' 당정청 회의…"큰 기조 변화 없을 것"

<앵커>



우리 정부는 이틀째 대응책 수립에 분주합니다. 조금 전 당정청 회의가 소집됐습니다. 현장에 저희 취재 기자 나가 있습니다.



강청완 기자, 회의 시작됐습니까?



<기자>



네, 청와대가 주재하는 관세 관련 통상 현황 점검 회의가 조금 전 밤 8시부터 이곳 청와대 근처 통의동에서 시작된 것으로 전해지고 있습니다.



청와대에서는 김용범 정책실장과 위성락 국가안보실장이 회의를 주재하고, 홍익표 정무수석 등도 참석했습니다.



정부에서는 구윤철 경제부총리, 김정관 산업통상부 장관, 여한구 통상교섭본부장 등이, 민주당에서는 한병도 원내대표, 한정애 정책위의장, 정태호 대미투자특별법 특위 간사가 회의에 참석한 걸로 전해지고 있습니다.



<앵커>



회의에서는 어떤 얘기가 나올지 궁금한데 정부의 기조가 바뀔 가능성도 있는 건가요?



<기자>



네, 오늘(22일) 회의에서는 미 연방대법원 판결과 관련해 미국 정부의 동향을 공유하고, 대미투자특별법 상황을 점검하는 한편 대응책을 숙의할 걸로 보이는데요.



한 청와대 고위 관계자는 SBS에 "우리 정부의 기조와 현 상황에 대한 정보를 여당과 공유하는 게 회의의 핵심 주제"라면서 "현재로서 큰 기조 변화는 없을 것"이라고 말했습니다.



또 다른 청와대 고위 관계자는 "대미투자특별법 처리 등의 속도를 늦추거나 하는 일은 없을 것"이라고 언급했습니다.



미 연방대법원이 트럼프 행정부의 상호관세 조치를 '위법하다'고 판결하기는 했지만, 트럼프 대통령이 우회로 등을 통한 관세 부과 강행 방침을 밝힌 터라 우리나라에 대한 추가 관세 부과나 한미 안보 분야에의 부정적 영향과 같은 돌발 상황에 따른 불확실성의 최소화에 주력하겠다는 뜻으로 풀이됩니다.



